Lexa define detalhes do casamento com Ricardo Vianna: 'Vai ser lindo'

Lexa e Ricardo Vianna definiram o local onde vão se casar Imagem: Reprodução/Instagram
08/09/2025 10h04

Lexa, 30, e Ricardo Vianna, 32, definiram os detalhes de seu casamento.

O que aconteceu

O casal escolheu o local do casamento e a equipe de planejamento. Em vídeo postado nas redes sociais, eles comemoraram: "A gente vai casar!"

Lexa e Ricardo explicaram o que querem no grande dia. A cantora faz questão de ter uma pista de dança perto do bar, e o ator se surpreendeu com a possibilidade de ter uma cascata na cerimônia.

Eles se conhecem há dois anos. O casal ficou noivo em fevereiro do ano passado, em viagem à Noruega: "A vida é uma caixinha de surpresas. De Noronha até Noruega. Do calor até o frio acima do ártico. O nosso amor vive, nos alimenta, nos faz crescer, amadurecer e entender que temos um ao outro", declarou-se Ricardo na época.

Os dois tiveram uma filha no início deste ano, mas o bebê não resistiu. Lexa deu à luz Sofia no dia 2 de fevereiro. A criança nasceu prematura após 25 semanas de gestação e morreu três dias depois, em 5 de fevereiro.

