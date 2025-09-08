Léo Lins debocha de condenação em novo show, que tem até criança no palco

Condenado a 8 anos e 3 meses de prisão em junho por proferir discursos preconceituosos contra vários grupos minoritários, Léo Lins recorre em liberdade e segue com apresentações pelo Brasil, agora com o show "Enterrado Vivo".

O comediante lotou o Teatro Gazeta, em São Paulo, na sexta-feira (29). O novo espetáculo tem o mesmo tom do anterior, "Perturbador", que causou a condenação: Lins segue fazendo piadas com negros, comunidade LGBT+, nordestinos, soropositivos, etc.

Humorista parece mais cauteloso com vazamentos da apresentação. É reiterado diversas vezes que é proibido filmar, gravar ou registrar de qualquer forma que seja o espetáculo, sob literal ameaça de ser espancado e violentado. É piada — pelo menos o público entende assim, e gargalha.

Se por um lado o comediante parece estar com receios de novas condenações, do outro, é justamente esse o material de "Enterrado Vivo". Lins prega para convertido e usa seu tempo no palco para explicar por que o que ele faz é uma comédia válida, e até o porquê de ser engraçado.

Em um momento do show, ele usa uma analogia e tenta "criar artificialmente" um estereótipo, só para mostrar que não funciona. "Vamos criar o estereótipo que chinês é cheiroso. Segundo a mídia, a piada tem esse poder. É só fazer piada que vai nascer o estereótipo".

Se eu falar: 'agora tô trabalhando numa empresa chinesa, a minha esposa acha que eu tô traindo ela. Todo dia chego em casa perfumado'. Sem graça, ninguém riu! Virou um stand-up de mulher. Léo Lins contando piada

A plateia ri, e ele sente que seu ponto foi provado. "Agora, se eu falo: 'tô trabalhando numa empresa chinesa, ontem todos os funcionários ganharam presente e eu, não: era dia das crianças. Fica engraçado', porque a criança chinesa trabalha", explica mais uma vez.

Ele chega a revisitar piadas polêmicas, como quando disse que "na escravidão, negro nascia empregado e já achava ruim".

É óbvio que não nascia empregado com décimo-terceiro, carteira assinada, é esse absurdo que faz a piada

Léo Lins em show

A estratégia de explicar piada parece contraproducente, mas mais do que humor para seu público, Lins fornece material de defesa para seus apoiadores. Está mais do que óbvio que o humor dele não agrada a todos; repassar suas piadas para quem não gosta dele não vai ajudar, mas talvez explicar o "sentido" — palavra que Léo Lins usa várias vezes, sim.

Com o passar da apresentação, ele se desprende das justificativas e usa só o deboche para comentar as críticas. Chama de "frases merda" os apontamentos como "não se faz piada com minoria". "Então vou rir da fome na Somália, porque é a maioria".

Lins também usa sua condenação e processos para criticar a Justiça brasileira. Para o humorista, o judiciário deveria estar ocupado com pautas mais relevantes do que "perseguir um palhaço em cima de um palco".

Show de talentos

Ao final do show, o humorista criou uma competição com prêmio de R$ 100, momento do show que foi gravado. Ele convidou quem quisesse subir ao palco para mostrar qualquer habilidade diferente que tivesse.

Mais de dez pessoas subiram ao palco, inclusive crianças e adolescentes, que em teoria têm autorização dos pais. "Subiu aqui, tá autorizando o uso de imagem, aqui não é o show do Hytalo Santos", zombou o humorista, ao citar o influenciador preso por exploração sexual infantil e tráfico humano.

Os convidados mais jovens foram os que mais chamaram a atenção. Claramente imitando Léo Lins, um deles, que parecia ter cerca de 10 anos, mostrou como habilidade a "imitação" de um surdo.

Um adolescente contou no palco que foi expulso da escola anterior por ter contado as piadas de Léo Lins. Ele revelou ter dito a um colega, cuja mãe era adotada, que ela devia ter sido achada no lixo.

Depois, o jovem tirou uma das advertências de sua mochila, disse que a responsável pela notação era uma "arrombada gorda petista" e pediu para que Léo Lins autografasse o papel. O comediante autografou, e o público explodiu em palmas.

Condenação

A pedido do Ministério Público Federal (MPF), Lins foi condenado por uma apresentação de 2022, que chegou a 3 milhões de visualizações no YouTube. No show "Perturbador", Leo Lins faz piadas com temas como abuso sexual, zoofilia, racismo, pedofilia e gordofobia. As piadas também citam pessoas famosas e incluem comentários jocosos a respeito de crimes e tragédias, como o incêndio na boate Kiss.

Também foi condenado a pagar multa equivalente a 1.170 salários mínimos, em valores da época da gravação, e indenização de R$ 303,6 mil por danos morais coletivos. Ao longo da apresentação, ele admitiu o caráter preconceituoso das piadas, demonstrou descaso com a possível reação das vítimas e afirmou estar ciente de que poderia enfrentar problemas judiciais devido ao teor das falas.

A Justiça Federal apontou como "agravante" o fato de as declarações terem sido feitas em um contexto de descontração, diversão ou recreação. A disponibilização do vídeo pela internet e a grande quantidade de grupos sociais atingidos pelas supostas piadas foram fatores que a Justiça Federal considerou para aumentar a pena aplicada ao comediante.

A sentença da 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo destaca que atividades artísticas de humor não constituem 'passe livre' para o cometimento de crimes, assim como a liberdade de expressão não é pretexto para o proferimento de comentários odiosos, preconceituosos e discriminatórios.

Condenação foi criticada por humoristas. Mauricio Meirelles, Danilo Gentili, Marcelo Tas e outros do meio se pronunciaram a favor de Léo. Entre os argumentos, eles acusaram a decisão de ser um "desserviço" e que "ninguém deve ser preso pela sua arte".

Defesa recorreu à decisão e disse que a ação é sem precedentes. "Trata-se de uma decisão grave, que levanta sérias preocupações sobre os limites da liberdade artística e de expressão no Brasil. A criminalização do humor representa um risco real à liberdade criativa de todos os artistas", diz a nota do artista.