Juju Salimeni compra mansão de R$ 19 mi com elevador e cinema; veja fotos

Juju Salimeni e Diogo Basaglia adquirem mansão de luxo - Divulgação
Juju Salimeni e Diogo Basaglia adquirem mansão de luxo Imagem: Divulgação
Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

08/09/2025 14h25

Juju Salimeni, 38, está prestes a dar um grande passo na vida pessoal ao se mudar com o noivo, o fisiculturista Diogo Basaglia, 27, para uma impressionante mansão em Alphaville, bairro nobre de Santana do Parnaíba (SP).

O que aconteceu

Imóvel de alto padrão estava avaliado em R$ 19 milhões. A mansão possui uma estrutura de três andares e ganhará decoração especial, cujo projeto já foi aprovado pelo casal. O anúncio foi feito através de um vídeo no Youtube.

Mansão Juju Salimeni - Divulgação - Divulgação
Mansão em Alphaville possui ambientes amplos e móveis modernos
Imagem: Divulgação

A residência conta com elevador e seis suítes, além de áreas para maior conforto. Entre os destaques da mansão estão cinema privativo, áreas gourmet para receber amigos, piscina aquecida, adega climatizada e sauna. A propriedade ainda possui uma ala exclusiva para funcionários, com suíte completa. Além disso, o casal terá closets separados, planejados para atender às necessidades individuais de cada um.

Apesar de ambos serem atletas, o casal optou por não instalar uma academia dentro da residência. "Escolhemos cada detalhe pensando no nosso estilo de vida. A proximidade da Ironberg, nossa academia, torna desnecessário ter um espaço de treino em casa", comentou Juju.

Mansão Juju Salimeni - Divulgação - Divulgação
Sala possui visão para área verde e piscina
Imagem: Divulgação

Casal planeja se mudar ainda neste ano. Salimeni contou que a mudança deve ocorrer logo após a participação do marido no Mr. Olympia, que será realizado entre os dias 9 e 12 de outubro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

