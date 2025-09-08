Jennifer Aniston assume namoro com coach que a ajudou a vencer medo de voar

Jennifer Aniston, 56, não está mais solteira. A atriz, eternizada como Rachel em Friends, engatou um novo romance.

O que aconteceu

Americana assumiu relacionamento com o hipnoterapeuta e coach motivacional Jim Curtis, 49. O relacionamento ganhou força nos bastidores, mas só agora veio a público após uma viagem dos dois à Espanha, no mês passado, e uma publicação discreta feita pela artista ontem em seu Instagram.

Segundo o Daily Mail, Aniston é uma grande admiradora do trabalho de Curtis. Ele soma mais de 500 mil seguidores na rede social com conteúdos voltados para motivação e hipnose. Jim se apresenta como executivo, empreendedor, hipnoterapeuta, autor e coach transformacional.

A interação entre os dois já vinha chamando atenção. Jennifer costuma curtir publicações de Curtis há quase dois anos e, em maio, revelou nas redes que estava lendo um de seus livros. A coincidência aconteceu pouco depois de a atriz contar que havia recorrido à hipnose para vencer o medo de voar.