Hospitalizado aos 82, David Cardoso atualiza estado de saúde: 'Dificuldade'

David Cardoso está se recuperando de uma infecção generalizada Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

08/09/2025 20h12

David Cardoso, 82, atualizou seu estado de saúde após ter sido internado às pressas em Ponta Porã (MS), com um quadro de infecção generalizada.

O que aconteceu

O ator e diretor contou que já está melhor e agradeceu a preocupação dos fãs. "[Estou] meio baleado, mas seguindo a vida. Obrigado a todos que se sensibilizaram com a minha situação de saúde", declarou ele ao jornal Extra.

David acrescentou que já está conseguindo fazer caminhadas e até malhar. "Ontem andei 45 minutos, por 5 quilômetros, e malhei por uma hora com um pouco de dificuldade. O corpo faz o que a mente deseja."

Ele se prepara para realizar, ainda este mês, duas apresentações artísticas em São Paulo (SP). "Dia 23 irei a São Paulo para duas apresentações do show stand 'Um David Cardoso, Rei da Pornochanchada", em duas casas de eventos."

