Henrique Fogaça diz que Paola Carosella falou besteira ao comentar boato de affair

08/09/2025 18h03

Durante sua participação no festival The Town 2025, no último domingo, 7, Henrique Fogaça comentou os boatos sobre um possível relacionamento com a também chef e ex-colega de MasterChef Brasil, Paola Carosella. Ao lado da mulher, Carine Fogaça, o chef botou um ponto final no assunto que voltou a ganhar destaque nas redes sociais após uma recente entrevista de Paola.

Fogaça fez questão de negar qualquer envolvimento além da amizade e criticou a repercussão online. "Trabalhamos muitos anos juntos, somos amigos, mas nunca passou disso. A internet é terra de ninguém, as pessoas falam o que querem", declarou em entrevista à CNN no festival.

Ele ainda comentou especificamente sobre a declaração de Paola no programa De Frente com Blogueirinha: "Mas também ela falou besteira, né? Sobre dois corpos, sei lá", afirmou, demonstrando certo incômodo com a forma como a chef tratou o tema.

Apesar da reação, Fogaça reforçou que mantém respeito e admiração pela colega com quem dividiu a bancada do reality gastronômico por vários anos. Segundo ele, desde o início do programa, os dois chefs viraram alvo de especulações e criações por parte de fãs, mas o relacionamento entre eles sempre foi estritamente profissional.

Declaração de Paola gerou assunto na web

A especulação, conhecida entre os fãs como "Farosella", voltou à tona depois da participação de Paola no programa De Frente com Blogueirinha. Questionada diretamente sobre um possível affair com o chef, a argentina respondeu com bom humor e deixou no ar uma resposta ambígua, o que alimentou a curiosidade do público.

"Deixa o povo imaginar. Que coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos", disse Paola na ocasião.

A chef ainda destacou que, embora a parceria entre os dois fosse marcada por boa química diante das câmeras, o relacionamento sempre foi de amizade e respeito profissional.

