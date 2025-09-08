Google libera no Brasil o Modo IA, que derrubou tráfego em sites nos EUA

O Google começa a liberar hoje no Brasil o Modo IA, recurso que muda a lógica da busca: em vez de mostrar apenas links, o sistema gera uma resposta direta à pergunta feita pelo usuário. Nos Estados Unidos, a ferramenta já provocou queda de tráfego em sites de notícias.

O que aconteceu

O Modo IA será oferecido como uma aba na página de buscas, disponível tanto na versão web como nos apps para Android e iOS.

Ele serve para responder perguntas elaboradas. Segundo o Google, ele ajuda a responder perguntas elaboradas, encontrar recomendações, interpretar instruções complexas e até planejar viagens.

A busca é multimodal: é possível usar texto, voz ou imagem (da câmera do celular ou do computador).

Modo IA do Google em português brasileiro Imagem: Divulgação/Google

As respostas são uma síntese de centenas de páginas, processadas e organizadas pela IA em formato de "relatório especializado". Links ainda aparecem, mas no fim do resumo.

Não confundir Modo IA com o AI Overview. Desde o ano passado, o Google tem o que eles chamam de AI Overview, um resumo feito por IA quando são realizadas buscas no Google. O anúncio de hoje é uma aba separada da busca para perguntas complexas.

Por que importa?

Modo IA é acusado de roubar informações de sites noticiosos. Nos EUA, onde o sistema está disponível há um tempo, Danielle Coffey, presidente da News/Media Alliance, afirmou logo na estreia da ferramenta que "o Google pega o conteúdo à força e o utiliza sem dar nada em troca - a definição de roubo".

Resumo do Google gerado por IA substitui buscas tradicionais e reduz clique em links, afetando a circulação. O tráfego de pesquisa orgânica de sites dos EUA caiu pela metade em páginas como HuffPost e Washington Post, segundo o Similarweb - empresa de dados de mercado digital.

Queda no acesso é coletiva e afeta jornais tradicionais, como Wall Street Journal e The New York Times. Neste último, o tráfego de pesquisas orgânicas vindo do computador e celular caiu de 44%, há três anos, para 36,5% em abril de 2025.

Google "deixa de ser um mecanismo de busca para se tornar um mecanismo de respostas". É o que afirmou em junho Nicholas Thompson, presidente executivo da revista The Atlantic. Em entrevista ao Wall Street Journal, o executivo mencionou que veículo considera novas estratégias, assumindo que usuários vindos do site de pesquisa possam cair para zero.

Gigante das buscas quer ter protagonismo na área de inteligência artificial. Ainda que o ChatGPT, da OpenAI, seja pioneiro, a página google.com é uma das mais acessadas do mundo. A incorporação do "Modo IA" pode democratizar o acesso à inteligência artificial e fazer com que mais pessoas usem o Google. Além disso, a companhia quer se diferenciar promovendo respostas personalizadas -algo que concorrentes podem implementar, mas em que o Google leva vantagem, pois tem dados das pessoas colhidos ao longo de anos.