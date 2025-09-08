Topo

Gagliasso desabafa após ser cobrado por Piovani: 'Pessoas problemáticas'

Bruno Gagliasso foi cobrado publicamente por Luana Piovani - Webert Belicio/AgNews
Bruno Gagliasso foi cobrado publicamente por Luana Piovani Imagem: Webert Belicio/AgNews
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

08/09/2025 23h48

Bruno Gagliasso, 43, fez um desabafo nas redes sociais na noite de hoje.

O que aconteceu

Sem citar nomes, o ator afirmou ter prazer em manter distância de "pessoas problemáticas". "Algumas pessoas me inspiram tanto a nunca ser como elas. É tão bom ficar longe de fofocas, pessoas problemáticas", declarou ele, nos stories de seu Instagram.

Mais cedo, Gagliasso e sua esposa, Giovanna Ewbank, 38, foram cobrados por Luana Piovani, 49, sobre a falta de água em Fernando de Noronha. "As pessoas aqui em Noronha pagam o preço dos turistas para todas as coisas da ilha. Quando você entra aqui na pousada, tem um aviso assim: 'Por favor, economize água'. E aí o que você descobre? Que tem pousada aqui que tem jacuzzi", disparou a atriz, em suas redes sociais.

Isso porque o casal, além de ser ativista ecológico pela região, possui duas pousadas no local. Quem atentou para isso foi uma seguidora que comentou o post com a denúncia de Luana. "Cadê os defensores da ilha? Não são vocês que fizeram uma pousada lá?", indagou a internauta, marcando Bruno e Giovanna - e sendo apoiada por Piovani. "Cadê? Eles têm pousada aqui, é?", respondeu a ex de Pedro Scooby.

gagliasso 1 - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

gagliasso 2 - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

