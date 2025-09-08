Topo

Fogaça nega boatos de affair com Paola Carosella: 'Ela falou besteira'

Fogaça e Paola - Reprodução/Instagram
Fogaça e Paola Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

08/09/2025 10h23

Henrique Fogaça, 51, marcou presença no The Town e aproveitou para comentar os rumores de um suposto relacionamento com Paola Carosella, 52.

O que aconteceu

Chefe de cozinha negou os boatos. "Trabalhamos muitos anos juntos, somos amigos, mas nunca passou disso. A internet é terra de ninguém, as pessoas falam o que querem", disse em entrevista à CNN, ao lado da esposa, Carine Fogaça.

Mas também, ela falou besteira, né? Sobre dois corpos, sei lá? Fogaça

A declaração de Paola foi dada durante sua participação no De Frente com Blogueirinha. Questionada de forma mais direta sobre o assunto, a chef manteve o bom humor. "Você quer perguntar se eu tenho um caso com o Fogaça? Deixa o povo viajar, deixa o povo imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos?".

No bate-papo, Blogueirinha retrucou Paola. "Ih? você já imaginou?". Paola, sem confirmar nada, reforçou a brincadeira. "Entendeu? Tem que alimentar a imaginação, tem que alimentar a fantasia das pessoas, porque a gente precisa disso".

Apesar da leveza nas respostas, a chef argentina deixou claro que nunca houve romance. "Quem nos conhece de perto sabe que a gente se dá super bem. Para além dos palcos, somos muito amigos, mas não daria certo", destacou.

