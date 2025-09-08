Festival tradicional de cinema ambiental tem edição em São Paulo

O tradicional Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental de Goiás (Fica) terá uma edição itinerante em São Paulo em novembro. O tema deste ano será Cerrado: A Savana Brasileira e o Equilíbrio do Clima. As produções escolhidas refletiram a diversidade e o apelo global das pautas ambientais.

O público paulista poderá assistir gratuitamente a 17 filmes premiados e destaques da edição 2025, além de participar de debates com convidados. A novidade faz parte de uma parceria que o governo de Goiás firmará, nesta segunda-feira, 8, com o Memorial da América Latina. O objetivo é ampliar o alcance e a visibilidade da produção artística e cultural daquele Estado.

O Fica, criado em 1999 na Cidade de Goiás, foi o primeiro festival de cinema do Brasil a abordar o tema ambiental e é um dos pioneiros no mundo. Na última edição, realizada em junho, foram exibidos mais de 100 filmes em cinco mostras temáticas.

A mostra principal, que recebe o nome de Washington Novaes, ambientalista goiano morto em 2020, premiou o longa-metragem pernambucano Tijolo por Tijolo, de Victória Álvares e Quentin Delaroche, que levou quatro estatuetas, incluindo de melhor filme e de melhor direção. Já na Mostra Cinema Indígena e Povos Tradicionais, os destaques foram o longa Originárias, de Marcília Cavalcante Barros, e o documentário Sukande Kasáká/Terra Doente, de Kamikia Kisedje e Fred Rahal.