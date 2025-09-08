Topo

Ex fala de viagem de Gordão da XJ com mulheres após término: 'Me chateou'

Nicolle Caroline, ex de Gordão da XJ, fala sobre situação difícil após término Imagem: Reprodução/Instagram
08/09/2025 15h17

Nicolle Caroline, ex-namorada de Sidney Bezerra — mais conhecido como Gordão da XJ —, desabafou sobre o relacionamento e seu término.

O que aconteceu

Influencer contou que eles se conheceram em uma mansão de influenciadores e ele não queria namorar. "Ele dizia que nunca ia namorar, até que uma foto de marketing mudou tudo. Com essa foto veio nossa primeira briga e nosso primeiro fim, mesmo sem termos oficialmente começado um relacionamento (...). Até que o tempo trouxe o amadurecimento e o perdão, e finalmente o pedido veio. O dia mais feliz das nossas vidas", detalhou em vídeo postado ontem no Instagram.

De acordo com ela, a fama mudou as coisas. "Vivemos juntos do nada ao tudo e do tudo ao nada, e assim começou oficialmente a nossa história, cheia de imperfeições, desafios, mas sempre teve o principal, o amor e o propósito. Com o tempo, o sucesso e o dinheiro chegaram, e assim, para muitas pessoas, não era conveniente que ele estivesse em um relacionamento", indicou.

Nicolle Carolina lembrou de um desrespeito e do fim do namoro. "Houve o desrespeito familiar, sem intenção, mas houve, e pedi um tempo para que ficasse mais com a minha família. Vivia muito a família dele e as coisas dele, e ele 'aceitou' e começou a sair muito. Num belo dia, simplesmente terminou pela internet e eu soube pela página de fofoca, porque tinha restringido ele dos meus stories", destacou.

A ex detalhou uma situação desconfortável com Gordão da XJ após o término. "No mesmo dia do término, ele levou quatro meninas e um menino junto para uma viagem, para um lugar que a gente sempre estava em família, onde ele me pediu em namoro. Levaram essas meninas do 'job' e pagaram tudo para elas, fizeram uma grande festa. Isso me chateou porque esperava um pouco mais de consideração, e aí foi só ladeira abaixo."

Ela ainda comentou que o ex se arrependeu do ocorrido. "Veio me pedir perdão. Nisso, a gente teve algumas recaídas, só que estava me afogando nas mágoas que não conseguia soltar, porque a gente passava um tempo bem e, depois, não estava bem, porque começava a lembrar das situações", admitiu.

Gordão da XJ e Nicolle Caroline namoraram por 11 meses. Além de pedir perdão a ela, o influencer também se desculpou publicamente e disse que ela era a "mulher de sua vida".

