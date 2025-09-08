Topo

'Álvaro campeão do Dança'? Chico Barney responde a pedido de retratação

Do UOL, em São Paulo

08/09/2025 13h24

Álvaro e Chico Barney estão vivendo momentos de "tensão". Hoje, no Central Splash, do Canal UOL, o colunista comentou a reação de Álvaro ao ouvir que era visto como o futuro campeão da Dança dos Famosos.

O participante brincou pedindo retratação ao vivo, mas não foi o que Chico fez.

Eu não retiro o que eu disse jamais. Quem me conhece sabe, eu sou comprometido com as coisas que eu falo. Eu banco o que eu digo. Álvaro campeão.Chico Barney

Álvaro, que ficou em 6º lugar na fase do forró, afirmou sentir-se mal após ouvir a previsão de Barney - com medo de ser zicado pelo colunista.

Chico Barney, eu estou aqui me tremendo. Me tremendo, entendeu? Você tem uma hora para se redimir. Eu falei para não entrar em polêmica, eu estou aqui me tremendo, de verdade, estou passando mal. Você tem uma hora pra voltar essas palavras que você falou que eu ia ser o campeão. Eu não quero ouvir que eu sou o campeão da sua boca. Você tem uma hora. Você não sabe do que eu sou capaz.Álvaro

Barney rebateu dizendo que não entende o motivo da reação de Álvaro e ironizou a situação, apontando que o participante deveria focar nas próximas apresentações.

Que bom que ele tem mais cinco semanas, pra ele, sim, se redimir daquela apresentação nota seis que ele fez ontem? Chico Barney

Veja a íntegra:

