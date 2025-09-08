Topo

Entretenimento

Estela finalmente faz revelação sobre Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!'

Estela (Larissa Manoela) e Ernesto (Eriberto Leão) em Êta Mundo Melhor - Reprodução/Globo
Estela (Larissa Manoela) e Ernesto (Eriberto Leão) em Êta Mundo Melhor Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

08/09/2025 18h55

Estela (Larissa Manoela) faz uma confissão para Celso (Rainer Cadete) no capítulo desta terça-feira (9) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Estela é apoiada por Celso após ver Ernesto no hospital. O vilão está no local após ser capturado e Sabiá também passará a noite no hospital para vigiá-lo.

Relacionadas

Orfã em 'Êta Mundo Melhor', Maitê Page começou ainda bebê na TV

Samir ganha novos pais? O destino do menino em 'Êta Mundo Melhor!'

A enfermeira finalmente decide contar a verdade para Celso. Estela revela ao atual amado que seu amor do passado está no hospital, mas ao que parece, ela não contará que esse homem é Ernesto.

Ainda nesta terça, Candinho convence Samir a dar uma chance para Aderbal e Marilda. Zulma jura vingança contra Celso.

Asdrúbal desconfia de Olga. Medeia descobre que Zé dos Porcos foi a São Paulo atrás de Candinho. Olímpia confronta Lauro. Aderbal e Marilda recebem Samir.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Estela finalmente faz revelação sobre Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!'

De Zizi Possi a namorada secreta: relembre os amores de Angela Ro Ro

Atriz de 'O Urso' reage após ser ignorada em entrevista com Julia Roberts

Henrique Fogaça diz que Paola Carosella falou besteira ao comentar boato de affair

Harry ironiza relação 'desafiadora' com o irmão, príncipe William

Zizi Possi e fisioterapeuta: os romances da 'lésbica diamante' Angela Ro Ro

Angela Ro Ro recusou gravar 'Malandragem' e disse 'não ser chegada a sexo'

Angela Ro Ro colaborou com documentário sobre sua carreira antes de última internação

Famosos e amigos lamentam morte de Angela Ro Ro: 'Cantou lindo até encontrar o silêncio'

Luana Piovani denuncia problemas de Noronha e critica Ewbank e Gagliasso

'Pecado pra caramba': O dia que Angela Ro Ro irritou padre