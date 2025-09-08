'Dona de Mim': o choro dolorido de Samuel após avó sofrer mais uma mudança

Samuel (Juan Paiva) vai protagonizar uma cena emocionante nesta segunda-feira (8) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Rosa (Suely Franco) confunde Samuel com Josef, deixando o neto preocupado. Em cenas seguintes, Filipa (Claudia Abreu) ajuda Samuel, que sofre ao não ser reconhecido por Rosa, uma vez que a doença da avó progride cada vez mais.

Nesse mesmo capítulo, Ayla tem um sangramento e é levada ao hospital. A filha de Olívia (Andrezza Abreu) é aconselhada a permanecer em repouso até o fim da gravidez.

Também nesta segunda, Jaques se irrita ao deduzir que caiu em uma armadilha de Tânia. Leo e Sofia declaram seu amor uma à outra. Filipa deixa o hospital e afirma a Nina que quer independência de Jaques.

Yara se insinua para Manuel. Vespa pressiona Ryan a esconder um novo carregamento no salão. Samuel ensina a Leo o trabalho na fábrica. Jaques sonha com Abel. Jeff questiona Ryan sobre sua conversa com Vespa.

