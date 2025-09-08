Topo

Entretenimento

'Dona de Mim': o choro dolorido de Samuel após avó sofrer mais uma mudança

Juan Paiva como Samuel em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
Juan Paiva como Samuel em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

08/09/2025 11h06

Samuel (Juan Paiva) vai protagonizar uma cena emocionante nesta segunda-feira (8) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Rosa (Suely Franco) confunde Samuel com Josef, deixando o neto preocupado. Em cenas seguintes, Filipa (Claudia Abreu) ajuda Samuel, que sofre ao não ser reconhecido por Rosa, uma vez que a doença da avó progride cada vez mais.

Relacionadas

Ele foi o 'Hugostoso': ator de 'Dona de Mim' trabalhou com Xuxa

Dona de Mim chega à marca de 100 capítulos com boa audiência; veja números

Leonardo está fingindo em 'Vale Tudo'? Filho de Odete tem futuro nebuloso

Nesse mesmo capítulo, Ayla tem um sangramento e é levada ao hospital. A filha de Olívia (Andrezza Abreu) é aconselhada a permanecer em repouso até o fim da gravidez.

Também nesta segunda, Jaques se irrita ao deduzir que caiu em uma armadilha de Tânia. Leo e Sofia declaram seu amor uma à outra. Filipa deixa o hospital e afirma a Nina que quer independência de Jaques.

Yara se insinua para Manuel. Vespa pressiona Ryan a esconder um novo carregamento no salão. Samuel ensina a Leo o trabalho na fábrica. Jaques sonha com Abel. Jeff questiona Ryan sobre sua conversa com Vespa.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

'Assexual romântica': destino inédito de Marieta se concretiza em Vale Tudo

Rick Davies, vocalista e fundador do grupo Supertramp, morre aos 81 anos

Netflix divulga teaser de "Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out"; veja

Jennifer Aniston assume namoro com coach que a ajudou a vencer medo de voar

Maraisa se emociona ao rebater críticas após polêmica com fã mirim: 'Sou ser humano'

'Dona de Mim': o choro dolorido de Samuel após avó sofrer mais uma mudança

Angelina Jolie reflete sobre histórico de câncer na família antes da estreia de "Couture"

Lady Gaga é o Grande nome do VMA 2025; veja a lista completa de vencedores

Príncipe William e irmão Harry prestam homenagens à falecida rainha Elizabeth

Fogaça nega boatos de affair com Paola Carosella: 'Ela falou besteira'

Essa personagem vai cometer uma maldade contra Heleninha em 'Vale Tudo'