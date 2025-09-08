Topo

Entretenimento

'Dona de Mim': a verdade que Davi descobre sobre sua mãe, Olívia

Davi (Rafael Vitti) e Olívia (Andrezza Abreu) em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
Davi (Rafael Vitti) e Olívia (Andrezza Abreu) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
08/09/2025 19h46

Nesta terça-feira (9), em "Dona de Mim" (Globo), Olívia (Andrezza Abreu) vem à tona em descoberta de Davi (Rafael Vitti).

O que vai acontecer

Jaques e Filipa se aproximam, e Davi percebe o encantamento do tio pela atriz. O rapaz chega a se incomodar ao ver Jaques com a madrasta.

Em seguida, Jaques confessa a Davi que teve um romance secreto com Olívia, mãe do rapaz. Olívia teve um caso com Jaques enquanto era casada com Abel, e da relação extraconjugal nasceram Davi e Ayla.

Jaques (Marcello Novaes) e Olívia (Andrezza Abreu) em 'Dona de Mim' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Jaques (Marcello Novaes) e Olívia (Andrezza Abreu) em 'Dona de Mim'
Imagem: Reprodução/Globo

Em outro núcleo, Jeff apoia Stephany e sonda sobre a permanência de Ryan em sua casa. No fim do capítulo, Samuel afirma a Leo que Sofia não estaria segura em sua casa, e Ryan ouve.

Ryan comanda a batalha de rimas, e Jeff é um sucesso. Yara beija Manuel. Dedé questiona se Kami reatará com Ryan. Jeff flagra Ryan escondendo o carregamento de Vespa e Durval. Dara alerta Marlon sobre Kami e Ryan. Ryan despista Jeff. Gisele, Caco, Breno e Davi tentam se organizar para cuidar de Ayla.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

