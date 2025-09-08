Zizi Possi e fisioterapeuta: os romances da 'lésbica diamante' Angela Ro Ro

A vida amorosa de Angela Ro Ro, que morreu hoje, aos 75 anos, sempre chamou atenção. A cantora se definia como "lésbica diamante".

As namoradas de Angela Ro Ro

Cantora assumiu seu último namoro com sua fisioterapeuta, em 2024. Aos 74 anos, a cantora revelou no palco que vivia um relacionamento com a profissional, descrevendo-a como "linha dura, tímida e pacata", mas sem expor o nome da parceira.

Ela já se relacionou com uma jovem de 21 anos. Em 2021, Angela anunciou namoro com a gaúcha 50 anos mais nova, mas rompeu no dia seguinte, alegando pressão para tornar público o romance. Em entrevista ao jornal Extra, a parceira, Mayara Serra, afirmou ter sido enganada e chegou a declarar que a cantora era "o amor da sua vida".

Angela Ro Ro e a ex-namorada Mayara Serra Imagem: Reprodução/Instagram

A ex-namorada Verônica Menezes foi chamada de "maior amor da vida", em 2020. A produtora cultural viveu um namoro conturbado com Angela, marcado por declarações apaixonadas, desabafos sobre traição e até pedidos públicos de perdão. "Me perdoem por tamanha injustiça que cometi contra quem me ama tanto. Fruto da minha insegurança e medo", disse a artista em uma publicação no Instagram, em julho de 2020, após acusar a então namorada de traição.

Angela Ro Ro e sua ex-namorada, Verônica Menezes Imagem: Reprodução/Instagram

Também teve romance com Zizi Possi nos anos 1980, que terminou em polêmica. Segundo o jornal O Globo, após um namoro turbulento, Angela chegou a gritar durante um show da cantora: "Essa mulher já foi minha!". O episódio expôs a bissexualidade de Zizi na época e gerou rumores de agressão, que Angela sempre negou.

Romance entre Angela Ro Ro e Zizi Possi foi polêmico Imagem: Divulgação

Cantora foi uma das primeiras artistas a assumir orientação sexual, nos anos 1970. "E acho que, de uma certa forma, eu continuo sendo (a única cantora lésbica da MPB). Lésbica diamante, invicta. E fui quem inaugurou isso, a beijos e tapas. Desde a primeira entrevista, eu abri a boca e falei. Perguntaram se eu era bissexual e eu disse que só tinha uma genitália. Nunca tive caso com homem, acredite se quiser", disse em entrevista ao jornal O Globo, em 2019.

Acho que sou lésbica diamante, mereço fila de prioridade. Eu fiz isso há 40 anos, levei um pouquinho na cara, mas acho que valeu a pena ser corajosa. E estou achando muito boa essa liberdade de hoje, as pessoas saindo do armário, acho isso muito sadio. Angela Ro Ro ao O Globo, em 2019

Morte de Angela Ro Ro

Artista tratava um quadro de infecção. Informação foi confirmada pelo advogado da cantora, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, em contato com Splash. "Sobre a causa da morte, a cantora contraiu uma outra bactéria na UTI onde estava. Ela não estava totalmente isolada dos demais doentes", disse.