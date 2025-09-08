De Zizi Possi a namorada secreta: relembre os amores de Angela Ro Ro

De personalidade forte e conflituosa, Angela Ro Ro costumava falar (e cantar) abertamente sobre seus relacionamentos. A cantora, que morreu nesta segunda-feira aos 75 anos, teve seus últimos anos marcados por namoros intensos, mas jamais se esquivou de falar sobre os eventuais escândalos que marcaram sua carreira e sua vida.

Considerada uma das primeiras artistas abertamente lésbicas do País, assumiu sua sexualidade na década de 1970, e desde então acumulou amores, alguns mais públicos do que outros.

Relembre, a seguir, alguns deles.

Zizi Possi

Ro Ro viveu um relacionamento conturbado com Zizi Possi no final da década de 1970. O caso chegou ao fim em 1980, e Angela revelou publicamente a bissexualidade da ex durante um show. Na época, a polêmica recaiu sobre Angela não apenas por ter feito a revelação sobre Zizi, mas devido a um rumor de agressão, que a mesma negou.

"Eu nunca bati em ninguém nem naquela cantora em 1981. Nunca dei um tapa nela e nem ela em mim", declarou em 2020 ao portal Gay Blog. "E até hoje eu carrego essa cruz de infâmia e calúnia. Admiro muito o canto dela, quero o bem dela, não desejo mal nenhum. Foi imperdoável e continua sendo a omissão. Ela simplesmente poderia ter dito a qualquer hora, desde aquele ano até hoje: Olha, a Ro Ro nunca me bateu. Não custava nada. Ela calou, e quem cala consente."

Verônica Menezes

Angela namorou a produtora cultural Verônica Menezes por cerca de um ano, e comunicou o término ao anunciar nas redes sociais que tinha sido traída e usada pela ex, 30 anos mais jovem. A artista contou que sofria preconceito devido à idade.

"Verônica veio me dizer que estava com uma mulher dez anos mais nova que ela. Um parágrafo que me mandou foi: Eu te amo, mas estou com ela porque é mais nova do que eu, somos jovens e temos a vida pela frente. Isso me deixou triste. Eu não tenho vida? Sou Janis Joplin enterrada viva? É o preconceito com a idade. Essa mulher de praticamente 40 anos, que eu abri o meu lar, meu corpo, meu coração, meu carinho, minha intimidade, dei tudo que se pode dar sem ser material", declarou na ocasião, segundo o jornal Extra.

Mayara Serra

A vida amorosa de Ro Ro voltou a ser notícia um ano depois, quando ela assumiu um namoro com Mayara Serra, de 20 anos - 50 a menos que Angela.

O namoro era virtual, mas um dia após a publicação de uma foto confirmando a relação, a cantora retificou, e deu a entender que Mayara queria apenas se promover às suas custas. A jovem negou, afirmando que havia sido traída pela artista e que este era o motivo do término. Angela, no entanto, rebateu, e afirmou que a mais nova não aceitava o fim da relação.

Romance secreto com fisioterapeuta

Angela falou sobre ter encontrado um novo amor em novembro de 2024. Ela revelou que estava namorando uma fisioterapeuta, mas afirmou que não revelaria sua identidade, pois a amada "não gostava de aparecer".

Em janeiro deste ano, ela chegou a fazer uma publicação afirmando que o namoro havia chegado ao fim. "Fiquei com uma pessoa estes últimos três anos e meio que dizia ter vergonha de mim. Triste. Só me resta um adeus e seguir sendo feliz", escreveu. A publicação, no entanto, foi deletada.