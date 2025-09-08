Crimes, reality show e romance: Os 5 principais lançamentos da semana

Os lançamentos trazem novas temporadas de séries, reality de casamento, comédia nacional e até tramas sobre vida e morte.

09/09

Only Murders in the Building: 5ª temporada (Disney+)

Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) e Mabel Mora (Selena Gomez) não acreditam que a morte suspeita do porteiro Lester tenha sido um acidente. O trio descobre segredos que conectam bilionários poderosos e mafiosos em Nova York.

10/09

Casamento às Cegas Brasil: Nunca é Tarde (Netflix)

Nesta edição, apenas participantes com mais de 50 anos se arriscam no experimento de encontrar o amor sem enxergar a aparência do outro. Guiados pelos mentores Camila Queiroz e Klebber Toledo, eles enfrentam cabines, viagens de lua de mel e o grande momento do altar em uma jornada para provar que o amor é cego.

11/09

A Sogra Perfeita 2 (Cinema)

Neide (Cacau Protásio), feliz com sua nova liberdade após os filhos saírem de casa, fica perplexa ao receber o pedido de casamento de seu namorado Oliveira (Marcelo Laham) e recusa para não perder sua independência. Mas a sogra, Dona Oliveira (Fafy Siqueira), chega de surpresa, armando o caos nas preparações para um suposto casamento.

Sonhar com Leões (Cinema)

Gilda (Denise Fraga), uma imigrante brasileira vivendo em Lisboa, enfrenta um diagnóstico terminal e busca morrer com dignidade através de uma organização clandestina que oferece aulas para que clientes terminais se suicidem sem dor em países onde a eutanásia é ilegal.

12/09

A Paris Errada (Netflix)

Dawn (Miranda Cosgrove), nascida no Texas, sonha com uma vida artística em Paris, França, até que uma oportunidade surge: um reality de namoro supostamente ambientado nos cenários parisienses. Mas, ao chegar, ela descobre que aquele "Paris" é no Texas mesmo.