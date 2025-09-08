'Consuelo pesou a mão', diz Bárbara Saryne sobre cena de Vale Tudo

O romance entre André e Aldeíde e a reação de Consuelo abriram discussões sobre autonomia e preconceito em Vale Tudo, afirma Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Para Bárbara, Consuelo perdeu razão ao atacar Aldeíde de forma dura, desviando o foco do debate sobre amizade e passando a julgar escolhas pessoais do filho adulto.

Não tem como estar do lado da Consuelo depois de tudo que ela falou. Se ela tivesse focado no fato da Aldeide não ter sido uma boa amiga, não ter avisado, ter mentido pra ela [...]. Se ela tivesse focado nessa traição da amizade... Mas tudo que ela disse foi muito pesado e não faz o menor sentido, né? O André é adulto. Bárbara Saryne

Bárbara destaca que a diferença de idade entre André e Aldeíde - cerca de 20 anos - reforça o tabu, mas não justifica o julgamento social. Para ela, o mais relevante seria discutir a lealdade entre amigos, não a relação afetiva em si.

Eu acho que ele tem uns 25, porque a Aldeide sempre fala que tem 20 anos a mais. E ela também tinha 20 anos... A diferença era de 20 anos com o Aldelino. Bárbara Saryne

"Ele é apenas um menino. É o Neymar", brincou Chico Barney. "Foi pesado, bad vibes. Ficou muito esquisito, mais uma cena esquisitíssima de Vale Tudo."

