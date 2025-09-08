Chamada de gorda, Carol Portaluppi expõe crítico: 'Ver se ajuda a evoluir'

Carol Portaluppi, 31, expôs um seguidor que a chamou de "gorda" nas redes sociais.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram de ontem, a modelo compartilhou que um seguidor criticou seu corpo. "Está ficando gorda de tanto comer", escreveu o homem em uma mensagem direta para ela na rede social.

Indignada, a filha de Renato Gaúcho decidiu expô-lo. "Vou expor mesmo para ver se ajuda a evoluir esses seres humanos", enfatizou no story.

A filha do ex-jogador de futebol ainda gravou vídeos criticando a situação. "A questão não é eu estar gorda ou não, estar magra ou não, ser alta, ser baixa. Quis expor o cara porque é muito louco você ir ao perfil de alguém e xingar a pessoa, opinar, falar do corpo, falar da aparência da pessoa sem ela ter te perguntado."