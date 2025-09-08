Ator de 'Terra Nostra' morreu 15 dias antes de homenagem da Globo; relembre

O ator Felipe Wagner, que pode ser visto na reprise de "Terra Nostra" como Hernandez, sócio de Francesco (Raul Cortez), morreu pouco antes de uma homenagem especial da Globo. Relembre a carreira do ator.

Felipe Wagner nasceu em 1930, em Paris, com o nome Filip Szafran. Mudou-se para o Brasil ainda jovem e construiu uma carreira sólida nas artes cênicas.

Ele estreou na televisão em 1957, na produção "Cristóvão Colombo", da TV Cultura. No ano seguinte, ingressou no clássico "Grande Teatro Tupi". Sua chegada à Globo ocorreu em 1969, na novela "A Grande Mentira"

Durante as décadas seguintes, participou de inúmeras tramas famosas. Esteve em "Irmãos Coragem" (1970), "O Rebu" (1974), "Maria, Maria" (1978), "Rainha da Sucata" (1990), "De Corpo e Alma" (1992) e "Cara & Coroa" (1995).

Hernandez (Felipe Wagner) em 'Terra Nostra'

Destaque no humor e homenagem

No humor, esteve em "Os Trapalhões" (1984-1992) e, em 2004, voltou às telinhas na série "A Diarista". Seu último trabalho no cinema foi no filme "Coisa de Mulher", lançado em 2005.

Passou 11 anos no elenco do "Zorra Total", dando vida a diversos personagens. O saudoso humorístico preparava um quadro inédito, com um personagem criado exclusivamente para ele. A estreia estava marcada para quinze dias após seu falecimento, o que deixou a despedida ainda mais dolorosa para colegas e fãs.

Felipe Wagner no 'Zorra Total'

O ator faleceu em 1º de julho de 2013, no Rio de Janeiro. Irmão da atriz Ida Gomes e pai da também atriz Débora Olivieri, ele tinha 82 anos e morreu vítima de um infarto fulminante.

O diretor Maurício Sherman contou que a emissora havia preparado uma surpresa. "Ele não sabia, mas a nova fase do "Zorra Total", que começa em quinze dias, teria um novo personagem escrito especialmente para ele. O Felipe ia interpretar um promotor", disse Sherman à Globo na época. Wagner faleceu antes de viver esse último papel.

Nós começamos juntos na década de cinquenta. Fazemos parte de um grupo de teatro amador. No início da carreira, me acidentei e ele me substituiu. Fomos amigos a vida inteira. Fiquei chocado com a notícia. Era, sem dúvida, um dos melhores atores da nossa geração Maurício Sherman, à Globo, em 2013

Na semana da morte do ator, Fabiana Karla foi a porta-voz de uma homenagem no programa. Após a introdução feita pela atriz, a atração reapresentou um dos quadros encenados por Felipe Wagner.