Ator de 'Breaking Bad' é preso acusado de agredir a própria vizinha

Raymond Cruz, 60, foi preso recentemente em Los Angeles, sob a acusação de ter agredido a filha de seu vizinho.

O que aconteceu

O ator teria usado uma mangueira de jardim para cometer o ato violento. Segundo o site TMZ, a garota teria recusado o pedido do famoso para "sair do caminho" enquanto ele lavava o próprio carro — e ele, furioso, teria batido nele com a mangueira.

Cruz prestou depoimento e foi liberado para deixar a delegacia sob sua própria responsabilidade. Ele assumiu o compromisso de retornar ao tribunal em 1º de outubro, para a primeira audiência do caso.

Raymond Cruz é conhecido pelo papel de Tuco Salamanca na série "Breaking Bad". Ele também participou de outros seriados famosos, como "Grey's Anatomy", "The Closer" e "Major Crimes".