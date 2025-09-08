Ariana Grande e Lady Gaga levam prêmios principais no MTV Video Music Awards

Por Alicia Powell e Lisa Richwine

NOVA YORK (Reuters) - A cantora pop Ariana Grande conquistou o prêmio máximo no MTV Video Music Awards, e Lady Gaga e Sabrina Carpenter obtiveram honrarias importantes, em uma celebração repleta de estrelas dos favoritos dos fãs em Nova York, no domingo.

Grande ganhou o prêmio de vídeo do ano por "Brighter Days Ahead", conquistando o maior prêmio da noite em votação pelos fãs.

"A arte tem sido um espaço seguro para mim desde que eu era criança. Sou muito grata por poder fazer isso", disse Grande enquanto segurava o troféu MTV Moon Person no palco da UBS Arena.

Minutos antes, Grande recebeu o prêmio de melhor cantora pop e agradeceu a seu pai, que atuou pela primeira vez no vídeo de "Brighter Days Ahead". Ela o chamou de "o melhor parceiro de cena, e pai, do mundo".

Lady Gaga foi coroada artista do ano no início do evento, prevalecendo sobre as favoritas do VMA, Taylor Swift e Beyoncé.

Gaga, atualmente em turnê com seu álbum "Mayhem", subiu ao palco com um vestido de babados preto e roxo com mangas gigantes.

"Não tenho palavras para descrever o que significa ser premiada por ser uma artista, ser premiada por algo que já é tão gratificante", afirmou Gaga antes de sair correndo para fazer um show no Madison Square Garden.

A vitória de Gaga impediu que Beyoncé ou Swift se tornasse a artista mais homenageada da história do VMA. As duas permaneceram empatadas com 30 VMAs cada.

Gaga também ganhou o prêmio de melhor colaboração por "Die with a Smile", um dueto com Bruno Mars que estava concorrendo ao prêmio de vídeo que foi para Grande.

Sabrina Carpenter ganhou o prêmio de melhor álbum por "Short n' Sweet". "Eu sou a garota mais sortuda do mundo", disse a cantora pop.

"APT.", uma colaboração entre Bruno Mars e a cantora de K-pop Rose, ganhou o VMA de música do ano.

Mariah Carey recebeu um prêmio pela carreira e falou sobre a diversão de fazer clipes musicais.

Os vídeos são "mini-filmes que visualizam a pura fantasia de tudo isso", disse ela. "E às vezes é apenas uma desculpa para trazer o drama e fazer coisas que eu não faria na vida real."