Angelina Jolie reflete sobre histórico de câncer na família antes da estreia de "Couture"

08/09/2025 10h44

Por Sarah Mills

TORONTO (Reuters) - A vencedora do Oscar Angelina Jolie transmitiu uma forte mensagem sobre esperança e sobre viver o melhor de sua vida ao refletir sobre o histórico de câncer de sua família antes da estreia mundial de "Couture" no domingo.

A atriz de "Salt" e "Sr. e Sra. Smith" estava no Festival Internacional de Cinema de Toronto promovendo seu filme "Couture", a história de uma diretora de cinema norte-americana que navega na indústria da moda parisiense enquanto recebe um diagnóstico médico sério e está no meio de um divórcio.

"Estou com 50 anos agora. Minha mãe e minha avó, nessa idade, estavam fazendo quimioterapia", disse Jolie, caminhando pelo tapete vermelho com seus colegas.

"Todos nós temos essas coisas com as quais nos preocupamos ou com as pessoas que amamos. E isso vai nos fazer desacelerar e quase sentir que não podemos nos mover, dar um passo, ou vamos aproveitar ao máximo essa vida antes que ela acabe."

Jolie foi submetida a uma mastectomia dupla preventiva em 2013 depois de saber que herdou um alto risco de câncer de mama e disse que espera que sua história inspire outras mulheres que lutam contra essa doença fatal.

Ela fez a operação, em parte, para garantir a seus seis filhos que não morreria jovem de câncer, como aconteceu com sua própria mãe aos 56 anos.

(Reportagem de Nivedita Balu e Sarah Mills, em Toronto)

