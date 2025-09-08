Topo

'Sofri muito': Angela Ro Ro perdeu visão do olho após agressão de policiais

Angela Ro Ro perdeu a visão após ato de violência de policiais Imagem: Divulgação
De Splash, em São Paulo

08/09/2025 16h03

Angela Ro Ro, que morreu hoje aos 75 anos, perdeu a visão do olho direito no início dos anos 1980. A artista relatou que espancamentos da polícia a fizeram perder a audição, a visão do olho direito e 44% da visão do esquerdo.

O que aconteceu

A artista detalhou, em entrevista a Marie Claire, que foi agredida por um grupo de policiais ao fugir de uma tentativa de estupro, em 1984. Como consequência da violência, ela perdeu a visão do olho direito e 44% da visão do esquerdo.

"Eu tinha 34 para 35. Estava em um restaurante em Pedra de Guaratiba, saindo [de uma das cabines] do toalete, quando um policial civil com a pupila muito dilatada entrou no banheiro e começou a me apalpar. Consegui me desvencilhar, mas, lá fora, tinham mais três homens que me agarraram e disseram: 'Você vai para o motel'. Eu neguei e eles começaram a me espancar com soco inglês, taco de sinuca, cassetete de madeira maciça", contou ela.

Tentei correr, mas estava de salto e a rua era de paralelepípedo. Aí me bateram nas costas com barras de ferro. Passei 11 dias em um leito de hospital. Por sorte, não tive traumatismo craniano, mas perdi a visão do olho direito e 44% da visão do esquerdo. Foi na época em que me mudei para Petrópolis, tinha medo de viver no Rio. Meu pai queria que fizesse uma queixa-crime, mas o convenci que seria suicídio.
Angela Ro Ro

No mesmo ano, a cantora perdeu a audição em ato de violência em consequência da sua homossexualidade assumida. "Eu estava de biquini com um quimono por cima pegando uma quentinha em um restaurante no Recreio dos Bandeirantes. Dois PMs interceptaram meu carro, me jogaram para dentro da viatura, me levaram para o IML e tentaram me currar".

Como eu reagi, eles pegaram duas daquelas chapas de metal grosso usadas em exames de raio X e bateram várias vezes nas minhas orelhas. Eu tinha 34 para 35 anos e perdi parte da audição
Angela Ro Ro

Em entrevista à Revista Conta Mais, Angela Ro Ro lamentou que sofreu por anos com atos de violência da polícia em virtude de homofobia. "Eu sofri muitos maus tratos, de pessoas covardes, truculentas e arbitrárias. Porque elas pensavam, como uma mulher bonita, jovem, talentosa e cheia de vida pode assumir, assim desse jeito, que gosta de mulher? A sociedade não entendia uma mulher bonita que gostasse de mulher e abrisse isso, falasse sobre isso. Eu fui difamada, tripudiada, espancada! Foi o amor a música que me curou de tudo isso e fez com que eu desse a volta por cima. Isso tudo foi dos 30 e poucos aos 40 e poucos anos, e aos 50 houve um renascer na minha vida".

