Topo

Entretenimento

Angela Ro Ro anunciou namoro com fisioterapeuta em show no ano passado

A cantora Angela Ro Ro comentou sobre seu namoro em retorno aos palcos - Reprodução/Instagram
A cantora Angela Ro Ro comentou sobre seu namoro em retorno aos palcos Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

08/09/2025 16h00

Angela Ro Ro, que morreu hoje aos 75 anos, contou sobre seu namoro com sua fisioterapeuta.

O que aconteceu

Em novembro do ano passado, a cantora falou sobre seu relacionamento amoroso. A revelação foi feita no show "Pilotando o Piano", realizado no Rio de Janeiro, que marcou seu retorno aos palcos.

Relacionadas

Ex fala de viagem de Gordão da XJ com mulheres após término: 'Me chateou'

Morre Angela Ro Ro aos 75 anos após meses internada no Rio de Janeiro

Chamada de gorda, Carol Portaluppi expõe crítico: 'Ver se ajuda a evoluir'

Sem citar nomes, descreveu a namorada. "Ela é novinha, mas é boa. É cheia de diploma, ela é minha fisioterapeuta. Cuidou dos meus braços — o esquerdo, principalmente — para que pudesse estar tocando para vocês hoje. Ela é linha dura, é uma pessoa tímida, pacata e gosta de discrição", destacou na época.

Angela Ro Ro também ressaltou a sinceridade do relacionamento das duas. "Ela joga com a verdade. Quando viu a minha ressonância magnética, ficou meio desesperada. Eu estava com tudo escangalhado", indicou no show.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

'Sofri muito': Angela Ro Ro perdeu visão do olho após agressão de policiais

Angela Ro Ro: Bethânia colocou duas músicas da cantora em seu show novo; saiba quais

Angela Ro Ro anunciou namoro com fisioterapeuta em show no ano passado

Jennifer Aniston alimenta rumores de namoro com hipnoterapeuta e coach; saiba quem é

Afonso, Ana Clara e mais 2 pessoas tomam decisões que movimentam Vale Tudo

Ex fala de viagem de Gordão da XJ com mulheres após término: 'Me chateou'

Morre Angela Ro Ro, o grande escândalo da música brasileira

Rei da moda italiana Giorgio Armani é homenageado em funeral privado

Morre Angela Ro Ro aos 75 anos, após meses internada no Rio de Janeiro

Chamada de gorda, Carol Portaluppi expõe crítico: 'Ver se ajuda a evoluir'

Juju Salimeni compra mansão de R$ 19 mi com elevador e cinema; veja fotos