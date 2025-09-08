Topo

Angela Ro Ro recusou gravar 'Malandragem' e disse 'não ser chegada a sexo'

Angela RoRo Imagem: Dan Delmiro/Agnews
08/09/2025 17h26

Angela Ro Ro, que morreu no Rio de Janeiro aos 75 anos, passou por diversas polêmicas ao longo de sua vida.

Recusou gravar 'Malandragem'

A cantora se recusou a gravar "Malandragem", que foi oferecida a ela por Cazuza e Frejat antes de ser eternizada por Cássia Eller. Angela comentou o fato em entrevista no Canal Brasil. "Telefonei para o Cazuza e falei que ele estava louco! Tinha aquela guitarrinha lá, mas como eu ia gravar algo que falava: 'Sou uma garotinha esperando o ônibus da escola'. Vocês tinham enlouquecido."

Eu estava fazendo um disco que era com músicas mais minhas. Acabou que, fantasticamente, ela acabou com nossa grande paixão, Cássia Eller. O que deu na cabeça de vocês para indicar 'Malandragem' para mim!

Tirou Zizi Possi do armário

Em 1980, após o fim de seu relacionamento com Zizi Possi, Angela revelou publicamente a bissexualidade da cantora. "Essa mulher já foi minha", disse Angela no fim de um show, expondo o relacionamento e a cantora que, até então, não havia falado de sua sexualidade.

Foi acusada de agressão

Outra polêmica relacionada a Zizi Possi foi um rumor de que Angela teria agredido a cantora. Ela sempre negou o fato. "Nunca dei um tapa nela e nem ela em mim. E até hoje eu carrego essa cruz de infâmia e calúnia. Ela calou, e quem cala consente. Eu fiquei com essa má fama, mas só acredita nessa fama quem não presta".

Pediu ajuda aos seguidores

Nos últimos tempos, a cantora usou as redes sociais para pedir ajuda aos seguidores e foi alvo de comentários. O produtor musical Paulinho Lima apontou que a artista não queria vender uma casa que tinha em Búzios. "Ela não quer abrir mão de suas vontades, propriedades e assim a vaca está indo pro brejo. O Hélio Oiticica [pintor e escultor brasileiro] é quem tinha razão. Aconselhava a quem encontrasse alguém afundado na merda, pisasse na cabeça para que afundasse de vez".

Namorou mulher 21 anos mais nova - e terminou um dia depois de assumir

Ângela Ro Ro assumiu o namoro com Mayara Serra, na época de 21 anos, em 2021. Entretanto, para a surpresa da gaúcha, a cantora terminou o relacionamento no dia seguinte.

"Estava tudo bem. Ela postou nossa foto no Instagram segunda-feira assumindo nosso namoro e seguiu normal. Na terça, do nada, ela começou a me acusar de querer fama às custas dela e deletou todos os comentários que havia feito nas minhas redes, e me bloqueou de tudo", explicou Mayara em entrevista ao jornal "Extra".

Ela explicou que conheceu Ângela em dezembro, quando começaram a namorar virtualmente, já que nunca se encontraram por causa da pandemia de covid-19. Mayara se disse profundamente abalada com o término repentino, depois de meses de juras de amor.

Vida sexual após 50 anos

A cantora comentou sobre sua relação com o sexo e como as coisas mudaram aos 50. Ela acredita que não leva em consideração como "fator básico da vida" seduzir ou ser seduzida.

Nunca fui muito chegada a sexo, como as outras pessoas que conhecia. Mas depois dos 50, comecei a me animar um pouco. Mesmo assim, tem coisas mais divertidas para fazer Angela Ro Ro, em entrevista ao jornal "O Globo".

Angela ainda contou que a sua relação com o sexo foi impactada por diversos fatores. Os anos 1990, por exemplo, foram muito marcantes em sua vida por conta da epidemia de HIV naquela época, e da morte dos pais.

