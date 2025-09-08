'Pecado pra caramba': O dia que Angela Ro Ro irritou padre
Angela Ro Ro, que morreu hoje aos 75 anos, contou no Conversa com Bial que quis ser freira.
O que aconteceu
Em participação no programa em 2018, a cantora contou que estudou por oito anos em um colégio de freiras. "Passei 8 anos. O padre já ficava irritado comigo. "Lá vem aquela menina gordinha." Ele dizia: 'Minha filha, volta quando você tiver pecado'."
Hoje em dia, eu comungava todo dia porque tem pecado pra caramba. Angela Ro Ro
Ela contou que deixou os estudos depois. "Mas depois saí. Minha mãe falou que eu estava sendo uma tarada."
Na entrevista, Angela também contou quando foi flagrada por sua mãe com uma namorada no quarto. "Ela disse: 'Filha, você gostar de mulher eu até entendo. Mas pelo menos procura uma bonitinha.' Terrível."