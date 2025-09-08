Topo

As trilhas de novelas eternizadas na voz de Ângela Ro Ro; a última em 2021

Ângela Ro Ro em seu disco homônimo de estreia, em 1979; ao lado, a cantora em foto mais recente
Colaboração para Splash, em São Paulo

08/09/2025 17h14

Ângela Ro Ro, que morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, deixou sua voz registrada em trilhas sonoras que marcaram a teledramaturgia brasileira. Relembre os principais sucessos da cantora em novelas.

"Amor, Meu Grande Amor", composta por Ângela Ro Ro e Ana Maria Terra Borba Caymmi, foi tema em "Água Viva" (1980). A mesma canção, que se tornou sucesso com o Barão Vermelho em 1996, retornou anos depois em "Caminho das Índias" (2009).

Ângela Ro Ro cantou o tema de Carmen em 'Elas por Elas', de 1982
Ângela Ro Ro cantou o tema de Carmen (Maria Helena Dias) em 'Elas por Elas', de 1982
Ainda em 1980, "Só Nos Resta Viver" integrou a trilha de "Coração Alado". No ano seguinte, foi a vez de "Mistério" embalar momentos de "Brilhante" (1981). Outro destaque da época foi "Escândalo!", que marcou a primeira versão de "Elas por Elas" (1982).

Já "Simples Carinho" ficou imortalizada em "Final Feliz" (1982) e voltou em "Império" (2014). Ângela Ro Ro continuou sendo trilha de personagens e histórias. A canção "Demais" esteve em "Louco Amor" (1983). Em "Pátria Minha" (1994), ela interpretou o clássico "Ne Me Quitte Pas".

Nos anos 2000, sua voz marcou presença em "Desejos de Mulher" (2002), com "Viciei em Você". E em "Pé na Jaca" (2006), ela emplacou "Chance de Amar".

Em "Um Lugar ao Sol" (2021), a artista voltou às telinhas com a interpretação de "Compasso". Foi a última vez em que Ro Ro foi ouvida em uma telenovela.

