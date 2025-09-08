Angela Ro Ro colaborou com documentário sobre sua carreira antes de última internação

A cantora Angela Ro Ro, que morreu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos, após uma parada cardíaca, colaborou com a cineasta Liliane Mutti em um documentário ainda inédito sobre sua carreira. Produção do Canal Curta, o filme está atualmente em fase de finalização e não tem previsão de lançamento.

Intitulado Angela Ro Ro, o material vai contar a história de carreira da cantora e compositora, mergulhando em arquivos pessoais raros e imagens de apresentações para reconstruir sua trajetória artística e remontar momentos importantes de sua vida diante do público.

Para isso, nos últimos meses e anos, antes de sua internação, Liliane e sua equipe acompanharam Angela e tiveram acesso a materiais únicos para a composição do filme, que também terá depoimentos e trechos de shows.

No mês de agosto, algumas passagens do documentário foram apresentadas durante uma sessão de conversa promovida pelo 3º Festival Curta! Documentários, no Rio de Janeiro. Mutti, que também escreveu e dirigiu Miúcha: A Voz da Bossa Nova, e a montadora Tatiana Gouveia participaram do debate.

Angela estava internada desde julho em um hospital no Rio de Janeiro, e chegou a passar por uma traqueostomia após uma infecção pulmonar grave. Segundo seu advogado, Carlos Eduardo Lyrio, a artista morreu após contrair uma bactéria no hospital, pois não estaria isolada dos demais internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Nascida no Rio de Janeiro em 1949, Angela Ro Ro começou a carreira quando foi convidada por Caetano Veloso para tocar gaita na faixa Nostalgia, do disco Transa. Em meados da década de 1970, começou a apresentar suas próprias composições em festivais do Brasil, e lançou seu primeiro álbum em 1979. Deixa sucessos como Amor, Meu Grande Amor, Balada da Arrasada e Só nos Resta Viver.