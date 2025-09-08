Topo

Angela Ro Ro: Bethânia colocou duas músicas da cantora em seu show novo; saiba quais

08/09/2025 16h01

Maria Bethânia homenageou Angela Ro Ro em seu show, que celebrou 60 anos de carreira, dois dias antes da morte de Ro Ro.

Na apresentação que fez no último sábado, 6, no Rio de Janeiro, Bethânia interpretou duas canções de Ro Ro. Bethânia cantou Mares de Espanha, canção inédita em sua voz, e Gota de Sangue, faixa que ela já havia gravado para o álbum Mel, de 1979.

Ro Ro morreu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos. Ela estava internada no hospital Silvestre desde julho deste ano para tratar problemas respiratório; precisou passar por uma cirurgia, teve uma parada cardíaca e não resistiu.

De acordo com informações divulgadas pelo advogado da cantora, Carlos Eduardo Lyrio, Ro Ro pegou uma infecção no hospital em que estava internada.

A longa amizade de Angela Ro Ro com a família Veloso

A amizade de Angela Ro Ro com a família Veloso é antiga. No início dos anos 1970, a carioca foi para a Europa, onde passou por Roma e se fixou em Londres. Filha de pai baiano, ela conheceu Glauber Rocha, quem a apresentou a Caetano Veloso, na época exilado em Londres. A convite de Caetano, participou do álbum Transa.

Em 1979, lança seu primeiro disco, intitulado de Angela Ro Ro. Gota de Sangue, interpretada no show por Bethânia, aparece neste disco pela primeira vez.

Depois de sair em manchetes de jornais por conta de uma ruidosa briga com a cantora Zizi Possi, Ro Ro lançou, em 1981, o disco Escândalo, que tinha o mesmo nome de uma canção que Caetano compôs especialmente para ela.

Em 1983, no álbum Ciclo, Bethânia gravou Fogueira, canção que se tornou sucesso.

Mais recentemente, em 2023, Caetano convidou Ro Ro para participar do disco Transa, no qual o baiano revisitou o repertório do disco histórico.

