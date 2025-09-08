Alexandre Nero aparece de surpresa em roda de samba no Rio de Janeiro

De Splash, em São Paulo

Alexandre Nero, 55, apareceu de surpresa em uma roda de samba, ontem, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Evento foi organizado em homenagem a Aldir Blanc (1946-2020). A festa aconteceu na esquina da Avenida Maracanã com a Rua Marechal Trompowski, na Tijuca, bairro onde o músico morava.

Intérprete de Marco Aurélio na novela "Vale tudo" (Globo) cantou, entre outras músicas, "Virulência" - letra escrita em parceria com o compositor. A parceria surgiu após troca de e-mails entre os dois artistas.

Aldir Blanc morreu em 2020 por complicações causadas pela covid-19.