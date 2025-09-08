Topo

Alexandre Nero aparece de surpresa em roda de samba no Rio de Janeiro

Alexandre Nero Imagem: Reprodução/instagram/@alexandrenero
08/09/2025 10h16

Alexandre Nero, 55, apareceu de surpresa em uma roda de samba, ontem, no Rio de Janeiro.

Evento foi organizado em homenagem a Aldir Blanc (1946-2020). A festa aconteceu na esquina da Avenida Maracanã com a Rua Marechal Trompowski, na Tijuca, bairro onde o músico morava.

Intérprete de Marco Aurélio na novela "Vale tudo" (Globo) cantou, entre outras músicas, "Virulência" - letra escrita em parceria com o compositor. A parceria surgiu após troca de e-mails entre os dois artistas.

Aldir Blanc morreu em 2020 por complicações causadas pela covid-19.

