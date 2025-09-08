Topo

Entretenimento

Afonso, Ana Clara e mais 2 pessoas tomam decisões que movimentam Vale Tudo

Afonso (Humberto Carrão) e Ana Clara (Samantha Jones) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Afonso (Humberto Carrão) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

08/09/2025 15h27

O capítulo que vai ao ar esta segunda-feira (8) em "Vale Tudo" (Globo) será marcado por tomada de decisões bem importantes.

O que vai acontecer

Afonso se recusa a voltar ao hospital e seguir com o tratamento enquanto não há um doador. Ele ainda não sabe, mas seu irmão, Leonardo, está vivo e pode ser seu "salvador".

Relacionadas

2 pessoas matam Odete? Novos rumos de Vale Tudo indicam dupla de criminosas

'Assexual romântica': destino inédito de Marieta se concretiza em Vale Tudo

Essa personagem vai cometer uma maldade contra Heleninha em 'Vale Tudo'

Ana Clara (Samtanha Jones) decide reunir fotos e vídeos com Leonardo (Guilherme Magon). Assim, ela conseguirá se prevenir das armações de Odete e terá artifícios para chantagear a empresária.

O novo visual de Raquel (Taís Araujo) em 'Vale Tudo' - Fábio Rocha/Globo - Fábio Rocha/Globo
Raquel (Taís Araujo) em 'Vale Tudo'
Imagem: Fábio Rocha/Globo

Raquel diz a Ivan que pretende transformar a Paladar em uma cozinha solidária. A campanha da Paladar faz sucesso e eleva ainda mais o patamar de Raquel no ramo alimentício.

Aldeíde (Karine Teles) e André (Breno Ferreira) decidem alugar o apartamento e avisam para Poliana. Isso marca o começo do relacionamento mais sério entre os dois após Consuêlo (Belize Pombal) descobrir o romance.

Ainda nesta segunda, Odete assume seu namoro com César, e comenta com Celina que Estéban está de volta ao Brasil. Renato conversa com Sardinha sobre a ideia de criar uma revista para a Tomorrow.

Maria de Fátima fica sabendo por Marina que César se casará com Odete. Em seguida, Afonso entra com Solange, Renato e Sardinha em um restaurante e se depara com Maria de Fátima e Mário Sérgio.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

Resultado parcial

Total de 5508 votos
9,06%
Fábio Rocha/Globo
7,92%
Divulgação/Globo
1,34%
Manoella Mello/Globo
18,01%
Manoella Mello/Globo
4,36%
Fabio Rocha/Globo
1,09%
Fábio Rocha/Globo
12,49%
Marcos Serra Lima/Globo
3,30%
Marcos Serra Lima/Globo
25,04%
Reprodução/Instagram
0,64%
Manoella Mello/Globo
16,76%
Fábio Rocha/Globo
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Jennifer Aniston alimenta rumores de namoro com hipnoterapeuta e coach; saiba quem é

Afonso, Ana Clara e mais 2 pessoas tomam decisões que movimentam Vale Tudo

Ex fala de viagem de Gordão da XJ com mulheres após término: 'Me chateou'

Morre Angela Ro Ro, o grande escândalo da música brasileira

Rei da moda italiana Giorgio Armani é homenageado em funeral privado

Morre Angela Ro Ro aos 75 anos, após meses internada no Rio de Janeiro

Chamada de gorda, Carol Portaluppi expõe crítico: 'Ver se ajuda a evoluir'

Juju Salimeni compra mansão de R$ 19 mi com elevador e cinema; veja fotos

Tom Hanks: cerimônia dedicada ao ator é cancelada; Trump comemora decisão

Como é a história de 'O Morro dos Ventos Uivantes', que vai virar filme

Morre José Santana, dublador de Chuck Norris e 'Os Simpsons', aos 83 anos