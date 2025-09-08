'A Escrava Isaura' estreia no streaming com inteligência artificial

Topo

08/09/2025 17h20

A adaptação da Record da novela "A Escrava Isaura", lançada originalmente em 2004, chega no streaming nesta segunda-feira (8). A novidade foi o uso de inteligência artificial para remasterizar o som e imagem da trama.

O que aconteceu

Estrelada por Bianca Rinaldi, a novela foi exibida na Record em 2004. A emissora fez uma adaptação da obra de Bernardo Guimarães, lançada em 1875.

A exibição no Disney+ será divida em etapas. Na primeira semana, que começa nesta segunda-feira (8), o serviço de streaming vai disponibilizar dez episódios. A partir das próximas, serão cinco novos episódios todas as segundas-feiras.

A novidade da transmissão é o uso de inteligência artificial. O serviço remasterizou, com a ajuda da IA, o áudio de imagem da produção para oferecer uma experiência melhor para o público.

A novela trata da luta de Isaura pela liberdade. A história é ambientada no Brasil do século XIX, quando a escravidnao ainda era uma realidade.

Completam o elenco Leopoldo Pacheco, Rubens de Falco, Norma Blum, Maria Ribeiro e Theo Becker.

