Virginia Fonseca revela que venderia calcinha usada: 'R$ 1 milhão'

Virginia Fonseca diz que venderia calcinha usada - Reprodução/SBT
Virginia Fonseca diz que venderia calcinha usada Imagem: Reprodução/SBT
Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

07/09/2025 13h18

Virginia Fonseca chamou atenção durante seu programa Sabadou (SBT) com uma declaração inesperada no quadro "Se Beber, Não Fale".

O que aconteceu

No desafio, os participantes precisam responder perguntas polêmicas ou encarar combinações inusitadas de bebidas. Sem hesitar, Virginia afirmou que venderia uma calcinha usada por R$ 1 milhão. "O Lucas me perguntou: 'Você daria sua calcinha por R$ 1 milhão?' E eu respondi: 'É claro!'", contou a influenciadora.

A influenciadora repetiu a pergunta para Daniela Albuquerque, convidada da atração. "Por R$ 1 milhão, você não faria o mesmo?". Surpresa, Daniela respondeu: "A minha calcinha?".

Lucas Guedes entrou na conversa de forma provocativa. "Usada por cinco dias", disse. Virginia rebateu o amigo com bom humor. "Eu usaria até por 10 dias".

