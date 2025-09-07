Em dia de praia, Viih Tube exibe resultado de procedimentos estéticos

Viih Tube, 25, curtiu um dia de praia nas Ilhas Maurício (África) ao lado do marido Eliezer, e mostrou o resultado de seus procedimentos estéticos.

O que aconteceu

A influenciadora publicou um vídeo com roupa de praia no cenário paradisíaco. Viih também publicou selfies no local.

Influenciadora passou por procedimentos estéticos em junho. Na ocasião, ela contou que fez lipoaspiração, abdominoplastia e reconstrução dos seios, além de uma cirurgia para retirada de hérnia umbilical.

Ela também conseguiu eliminar 15 kg com a ajuda de musculação. A famosa explicou que os procedimentos estéticos eram necessários para retirar a "pele que sobrou" após "emagrecer muito".

Após a realização das intervenções cirúrgicas, ela contou que eliminou mais 6 kg. "Mas eu continuo comendo bem, comendo certinho e treinando. Voltei a treinar, o médico liberou. Então, também é mérito meu ter emagrecido. Mas, gente, a cirurgia é uma lipo... Então você perde gordura, você perde pele".

Viih Tube decidiu realizar as cirurgias após passar por duas gravidezes próximas uma da outra. Ela é mãe de Lua e Ravi, do relacionamento com Eliezer.

Viih Tube exibe resultado de cirurgias em dia de praia Imagem: Reprodução/Instagram

