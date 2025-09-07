Topo

Entretenimento

Em dia de praia, Viih Tube exibe resultado de procedimentos estéticos

Viih Tube exibe resultado de cirurgias em dia de praia - Reprodução/Instagram
Viih Tube exibe resultado de cirurgias em dia de praia Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

07/09/2025 18h10

Viih Tube, 25, curtiu um dia de praia nas Ilhas Maurício (África) ao lado do marido Eliezer, e mostrou o resultado de seus procedimentos estéticos.

O que aconteceu

A influenciadora publicou um vídeo com roupa de praia no cenário paradisíaco. Viih também publicou selfies no local.

Relacionadas

Paolla Oliveira lamenta assédio no início da carreira: 'Deixava passar'

Dinho Ouro Preto no The Town: 'Viva a democracia brasileira'

Público grita 'sem anistia' no The Town e CPM diz: 'Voz do povo tem poder'

Influenciadora passou por procedimentos estéticos em junho. Na ocasião, ela contou que fez lipoaspiração, abdominoplastia e reconstrução dos seios, além de uma cirurgia para retirada de hérnia umbilical.

Ela também conseguiu eliminar 15 kg com a ajuda de musculação. A famosa explicou que os procedimentos estéticos eram necessários para retirar a "pele que sobrou" após "emagrecer muito".

Após a realização das intervenções cirúrgicas, ela contou que eliminou mais 6 kg. "Mas eu continuo comendo bem, comendo certinho e treinando. Voltei a treinar, o médico liberou. Então, também é mérito meu ter emagrecido. Mas, gente, a cirurgia é uma lipo... Então você perde gordura, você perde pele".

Viih Tube decidiu realizar as cirurgias após passar por duas gravidezes próximas uma da outra. Ela é mãe de Lua e Ravi, do relacionamento com Eliezer.

. - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Viih Tube exibe resultado de cirurgias em dia de praia
Imagem: Reprodução/Instagram
. - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Viih Tube exibe resultado de cirurgias em dia de praia
Imagem: Reprodução/Instagram
. - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Viih Tube exibe resultado de cirurgias em dia de praia
Imagem: Reprodução/Instagram

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Após eliminação, Fernanda Paes Leme retorna à Dança dos Famosos; entenda

Patrick Schwarzenegger e modelo se casam nos EUA, diz site

Faustão 'está bem', mas precisa de 'cautela e muita fisioterapia', diz filho

Em dia de praia, Viih Tube exibe resultado de procedimentos estéticos

João Silva, filho de Faustão, recebe Lauryn Hill e Travis Scott em festa pós-The Town

Público grita 'sem anistia' no The Town e CPM diz: 'Voz do povo tem poder'

Dinho Ouro Preto no The Town: 'Viva a democracia brasileira'

Paolla Oliveira lamenta assédio no início da carreira: 'Deixava passar'

Nasce Joaquim, 2º filho de João Gomes e Ary Mirelle

De biquíni, Larissa Manoela posta fotos de viagem à Tailândia

Baterista do Green Day vê apresentação de samba antes do The Town