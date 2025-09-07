The Town: horários e onde assistir aos shows do Green Day, Pitty e Iggy Pop
Neste domingo, o Autódromo de Interlagos será tomado pelos fãs de rock para apresentações do segundo dia do The Town — que também contará com transmissão na TV e no streaming.
Onde assistir ao The Town
O segundo dia do evento receberá apresentações da banda Green Day, Bruce Dickinson, Pitty, Iggy Pop, além de outras. Com a abertura dos portões às 12h, o festival paulistano poderá ser acompanhado a partir das 14h25 direto de algumas plataformas.
Na TV por assinatura, os fãs poderão acompanhar as apresentações completas pelo Multishow e Canal Bis. Enquanto o primeiro fará a cobertura dos palcos principais, Skyline e The One, o segundo canal ficará responsável pelo Factory e Quebrada.
Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, enquanto os não assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.
Já na TV aberta, o festival contará com trechos dos melhores momentos durante à noite. Sem horário fixo, neste domingo, a edição será transmitida após o reality show Estrela da Casa.
O The Town ainda acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Confira os horários das apresentações de hoje:
Palco Skyline
- 15h40 - The Flight
- 15h50 - Capital Inicial
- 18h10 - Bruce Dickinson
- 20h30 - Bad Religion
- 23h15 - Green Day
Palco The One
- 14h40 - Inocentes & Supla
- 17h00 - CPM 22
- 19h20 - Pitty
- 21h55 - Iggy Pop
The Tower
- 01h05 – Cat Dealers
Palco Quebrada
- 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
- 18h15 - Punho de Mahin & MC Taya
- 20h35 - Black Pantera
Palco Factory
- 13h00 - The Mönic convida Raidol
- 14h45 - Ready to be Hated
- 17h05 - Karina Buhr
- 19h25 - Tihuana
São Paulo Square
- 14h00 – SP Square Big Band
- 17h10 – SP Square Big Band com Clariana
- 19h00 – Orquestra Mundana Refugi
- 22h05 – Kamasi Washington