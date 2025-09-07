As séries mais vistas da história da Netflix: veja o top 10 atualizado

A Netflix divulgou a nova atualização do seu ranking de séries mais populares de todos os tempos. A lista reúne produções que conquistaram centenas de milhões de visualizações ao redor do mundo, mostrando desde dramas históricos até suspense e fantasia juvenil. Confira a seguir.

'Wandinha': Temporada 1 (2022) - 252,1 milhões de visualizações

Wandinha traz Jenna Ortega como a herdeira dos Addams. Na Academia Nevermore, ela aprende a lidar com seus poderes e investiga assassinatos misteriosos ligados à família. Dirigida por Tim Burton, a série mostra seu amadurecimento entre segredos, relações complicadas e sua personalidade sarcástica.

Xavier (Percy Hynes White) e Wandinha (Jenna Ortega) na primeira temporada; ator não volta Imagem: Divulgação/Netflix

'Adolescência' - (2025) - 142,6 milhões de visualizações

Mostra a vida da família Miller virando de cabeça para baixo quando Jamie (Owen Cooper), de 13 anos, é acusado de assassinar uma colega. Enquanto o pai (Stephen Graham) tenta entender o que ocorreu e a psicóloga Briony (Erin Doherty) busca respostas, o inspetor Luke (Ashley Walters) conduz a investigação em meio à pressão da mídia e segredos familiares.

Owen Cooper interpreta Jamie Miller em 'Adolescência' Imagem: Divulgação/Netflix

'Stranger Things' - Temporada 4 (2022) - 140,7 milhões de visualizações

A 4ª temporada de Stranger Things se passa seis meses após a Batalha de Starcourt. Os amigos estão separados e enfrentam os desafios do ensino médio. Enquanto lidam com a distância, uma nova ameaça surge em Hawkins. O vilão Vecna, vindo do Mundo Invertido, passa a matar adolescentes para abrir portais para a Terra.

4ª temporada de 'Stranger Things' foi lançada em 2022 Imagem: Divulgação/Globo

'Dahmer - Um Canibal Americano' (2022) - 115,6 milhões de visualizações

Inspirada em fatos reais, a minissérie mostra a vida de Jeffrey Dahmer, um dos assassinos em série mais conhecidos dos EUA. A trama mostra sua juventude, crimes brutais e o terror que espalhou em Milwaukee nos anos 1980. Ele assassinou 17 homens e meninos, além de praticar violência e tortura.

Evan Peters foi premiado ao interpretar Jeffrey Dahmer em série da Netflix Imagem: Divulgação/Netflix

'Bridgerton' - Temporada 1 (2020) - 113,3 milhões de visualizações

Baseada no livro de Julia Quinn, narra a busca de Daphne (Phoebe Dynevor) por um marido na Londres do século 19, em meio a bailes luxuosos e pressões familiares. Ao se envolver com o duque de Hastings (Regé-Jean Page), ela enfrenta escândalos provocados por Lady Whistledown e desafia as regras da alta sociedade.

Phoebe Dynevor como Daphne Bridgerton e Rege-Jean Page como Simon Basset em série da Netflix Imagem: LIAM DANIEL/NETFLIX

'O Gambito da Rainha' (2020) - 112,8 milhões de visualizações

"O Gambito da Rainha" acompanha Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), órfã prodígio do xadrez nos anos 1950. Ela enfrenta o vício em remédios enquanto desafia o machismo do esporte. Determinada a se tornar a melhor do mundo, ela precisa equilibrar genialidade e autodestruição em sua jornada até Moscou.

Cena de 'O Gambito da Rainha' Imagem: Divulgação

'Bridgerton' - Temporada 3 (2024) - 106 milhões de visualizações

Nessa sequência, Penelope Featherington (Nicola Coughlan) tenta seguir em frente após se afastar de Colin (Luke Newton). Ela quer buscar um marido para sustentar sua vida secreta como Lady Whistledown. Quando Colin retorna disposto a ajudá-la a ganhar confiança, a amizade entre eles desperta novos sentimentos, enquanto segredos e conflitos na alta sociedade ameaçam expor sua identidade.

Nicola Coughlan e Sam Phillips na terceira temporada de 'Bridgerton' Imagem: Liam Daniel/Netflix

'O Agente Noturno' - Temporada 1 (2023) - 98,2 milhões de visualizações

Na produção, Peter Sutherland (Gabriel Basso) é um agente do FBI que trabalha no subsolo da Casa Branca. Ele atende uma linha de emergências que nunca toca, até receber uma ligação que o envolve em uma conspiração capaz de abalar os Estados Unidos. Ao lado de Rose Larkin (Luciane Buchanan), ele precisa enfrentar assassinos e arriscar a própria vida para impedir o plano criminoso.

Gabriel Basso é um novato no FBI na série 'O Agente Noturno' Imagem: Sony Pictures Television/Divulgação

'A Grande Ilusão' (2024) - 98,2 milhões de visualizações

Série acompanha Maya (Michelle Keegan), ex-piloto que perde o marido Joe (Richard Armitage) em circunstâncias misteriosas. Ao ver imagens dele vivo em uma câmera espiã, ela inicia uma busca por respostas que revela uma conspiração perigosa, enquanto tenta proteger a filha e lidar com o luto.

Cena de 'A Grande Ilusão' Imagem: Netflix/Divulgação

'Stranger Things' - Temporada 3 (2019) - 94,8 milhões de visualizações

Nessa temporada, Eleven (Millie Bobby Brown) e seus amigos vivendo o verão em Hawkins até que uma nova ameaça do Mundo Invertido surge. Enquanto o grupo vive descobertas da adolescência e encontros no novo shopping da cidade, precisa se unir mais uma vez para enfrentar o inimigo.