'Lutou com bravura e fé': Sabrina Sato fala pela primeira vez sobre o pai

Sabrina Sato, 44, falou pela primeira vez sobre o estado de saúde do pai, Omar Rahal, após passar por uma cirurgia de emergência.

O que aconteceu

A apresentadora compartilhou uma foto do pai para comemorar a alta hospitalar. "Meu pai está em casa, cercado pelo amor da família. Ao lado da minha mãe, dos netos, filhos e genros, vivemos hoje um presente de Deus depois de 25 dias de hospital, onde ele lutou com bravura e fé inabalável."

O pai de Sabrina estava desde o início de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após passar por uma cirurgia. Segundo Kika Sato, mãe de Sabrina, ele precisou retirar o pâncreas.

A ex-BBB agradeceu a equipe médica que cuidou do pai e os fãs. "Agradeço de coração a cada médico, enfermeiro, profissional de saúde, amigos e familiares que foram instrumentos de cuidado e esperança."

E agradeço especialmente a vocês, que se uniram em oração e enviaram tanta energia de luz e força. Que Deus continue abençoando esse recomeço. Sabrina Sato

Antes, Sabrina publicou uma foto ao lado da filha, Zoe, 6, e do marido, Nicolas Prattes. "Domingo é dia de ficar juntinhos e visitar o vovô e a vovó."