Ricky Martin posa sem camisa e exibe corpo sarado nos bastidores do VMA

Ricky Martin
Ricky Martin
07/09/2025 16h12

Ricky Martin, 53, posou sem camisa em um álbum de fotos publicado em suas redes sociais hoje.

O que aconteceu

O cantor mostrou a preparação para o VMA 2025, que acontece hoje. "Muitas risadas, amigos e até problemas com um guarda-roupa (posso costurar, se for preciso). Muita maquiagem, arrumação e amigos por aí! Vai ser um dia muito especial."

Ricky Martin convidou os fãs para assistir a premiação. "Não se esqueça de assistir o VMA hoje à noite."

Durante a cerimônia, Rick receberá o Latin Icon Award. O prêmio reconhece a importância de artistas latinos para a cultura mundial.

Ricky Martin
Imagem: Reprodução/Instagram
Ricky Martin posa sem camisa
Imagem: Reprodução/Instagram
Ricky Martin posa sem camisa
Imagem: Reprodução/Instagram

