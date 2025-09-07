Topo

Rafa Kalimann fala de planos com Nattan: 'Vivendo uma coisa de cada vez'

Rafa Kalimann no The Town - Thiago Duran/BrazilNews
Luiza Stevanatto
do UOL

De Splash, em São Paulo

07/09/2025 23h09

Rafa Kalimann, 32, que espera sua primeira filha com Nattanzinho, disse no The Town que ainda não faz planos de casamento com o cantor.

A gente tá vivendo uma coisa de cada vez, porque senão a gente vive tudo de uma vez só e perde um pouco da magia. Já tem uma neném chegando, a gente acabou de se mudar pra nossa casa, vamos deixar isso pro futuro.

A apresentadora também lamentou as críticas que recebe, especialmente durante a gravidez. Uma delas aconteceu na ocasião em que ela mostrou ter comprado livros decorativos. "Tem uma tendência mesmo de as pessoas acharem que é legal falar alguma coisa de mim."

Na gravidez eu não deveria encarar isso. Eu acho que ninguém deveria falar nada pra nenhuma mulher grávida. Mas já que é assim, a gente aguenta.

Recentemente, ela decidiu rebater "narrativas distorcidas e sensacionalistas". "Isso forma opinião em pessoas que querem o seu bem, em pessoas que não têm uma opinião formada sobre você. É diferente de quem não gosta de você, que tá ali bombardeando de tweets, de coisas falando de você."

Esse é o ponto em que eu decidi ficar mais atenta e mais ativa. Eu penso muito, se futuramente minha filha der um Google no meu nome, o que ela vai ver? E quantas mentiras já tem ali? Eu não quero mais mentiras sendo contadas.

Ela segue trabalhando durante a gravidez e chegou a gravar um filme, "Minha Querida Alice". "Sigo a milhão, um pouquinho mais desacelerada do que antes, mas superativa e presente com o meu trabalho, fazendo o máximo que eu posso."

A previsão é de desacelerar brevemente após o nascimento de Zuza, que acontece no final deste ano. "Assim que a bebê nascer, eu preciso dar uma desacelerada pela minha saúde e por cuidado com ela, mas eu acho que não fica tanto tempo [parada], não."

Eu não dou conta. Eu tenho uma paixão pelo que eu faço e eu achei que durante a gestação eu já seria uma mulher, eu achava que desaceleraria bastante, e não, eu não consigo.

