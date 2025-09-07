Público grita 'sem anistia' no The Town e CPM diz: 'Voz do povo tem poder'
O show do CPM 22 no The Town foi marcado por gritos de 'sem anistia' no público.
O que aconteceu
A banda se apresentou hoje (7) no palco The One. Liderada por Badauí, eles apresentaram os maiores sucessos de seu repertório.
Antes de cantarem "O Mundo Dá Voltas", o público começou a se manifestar. Gritos de "sem anistia" tomaram conta do Autódromo de Interlagos.
Badauí, o vocalista, aprovou a provocação do público. "A voz do povo tem poder. Não é verdade?", disse o cantor.
Mais cedo, a mesma manifestação tomou conta do show de Supla & Inocentes. Enquanto eles se apresentaram também no palco The One, o público gritou "sem anistia". Na grande, um fã segurava uma bandeira da Palestina.