Público grita 'sem anistia' no The Town e CPM diz: 'Voz do povo tem poder'

CPM 22 se apresenta no The Town - Natalia Rampinelli/ Agnews
CPM 22 se apresenta no The Town Imagem: Natalia Rampinelli/ Agnews
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

07/09/2025 17h49

O show do CPM 22 no The Town foi marcado por gritos de 'sem anistia' no público.

O que aconteceu

A banda se apresentou hoje (7) no palco The One. Liderada por Badauí, eles apresentaram os maiores sucessos de seu repertório.

Antes de cantarem "O Mundo Dá Voltas", o público começou a se manifestar. Gritos de "sem anistia" tomaram conta do Autódromo de Interlagos.

Badauí, o vocalista, aprovou a provocação do público. "A voz do povo tem poder. Não é verdade?", disse o cantor.

Mais cedo, a mesma manifestação tomou conta do show de Supla & Inocentes. Enquanto eles se apresentaram também no palco The One, o público gritou "sem anistia". Na grande, um fã segurava uma bandeira da Palestina.

