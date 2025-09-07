Priscilla revela que teve casamento discreto com produtor; quem é ele?
Priscilla revelou que se casou com o namorado, Laudz.
O que aconteceu
A cantora e o produtor musical noivaram em 2024. Em conversa com o Gshow, durante o festival The Town, em São Paulo, ela confirmou que o casamento já aconteceu.
O povo fica assustado, porque nada disso acontece hoje em dia sem ninguém saber. Estou casada!
Priscilla sobre seu relacionamento com Laudz
Quem é o marido de Priscilla
Laudz é parte da dupla Tropkillaz. O projeto de música e produção é uma parceria com o DJ Zegon.
Ele está por trás de diversos sucessos na música. Recentemente, Laudz colocou seu talento no álbum da colombiana Karol G, fazendo parte da faixa "Bandida Entrenada".
Laudz também trabalhou com grandes nomes da música brasileira. Ele carrega em seu currículo parcerias com Anitta, Ludmilla, Iza e Luísa Sonza.
O relacionamento com Priscilla começou por conta da relação de ambos com a música. Ao Gshow, ela contou que eles se conheceram trabalhando juntos.
Uma das primeiras aparições públicas do casal foi no The Town. Em 2023, ela apareceu acompanhada de Laudz, assumindo publicamente o namoro.