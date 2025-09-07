Prefeita critica João Gomes por cancelar show e alegar parto do filho

João Gomes, 23, cancelou o show que faria ontem em Novo Cruzeiro (MG) e recebeu críticas por parte da prefeita do município, Viviane Pena.

O que aconteceu

Em pronunciamento ao público, a prefeita comentou sobre o cancelamento da atração. "Infelizmente, o show de João Gomes não vai acontecer. Tem coisas que não dependem da gente. O evento já estava pago, graças a Deus, e não podemos resumir uma festa tão linda e preparada com tanto carinho por causa de um cantor que não teve a responsabilidade necessária. Sim, foi por motivo de sua esposa, que está em trabalho de parto".

Prefeita alegou que o cantor poderia ter previsto pela chance do nascimento. "Toda gestante tem uma DPP, a data provável do parto, e ele sabia disso. Os médicos dele também tinham uma ideia de quando isso poderia acontecer", disse. A apresentação fazia parte da programação do 30º Festival da Cachaça.

Prefeitura emitiu nota oficial sobre o cancelamento do show, que fazia parte da programação do 30º Festival da Cachaça. "A Prefeitura Municipal de Novo Cruzeiro informa que o show do cantor João Gomes, marcado para esta noite, foi cancelado em virtude de um motivo de forca maior: a entrada da esposa do artista em trabalho de parto. (...) Desejamos muita saúde para mãe e bebê, e agradecemos a compreensão do público", informaram

Splash entrou em contato com a equipe de João Gomes e de sua esposa, Ary Mirelle. Em caso de resposta, a nota será atualizada.