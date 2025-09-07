Patrick Schwarzenegger e modelo se casam nos EUA, diz site
Patrick Schwarzenegger, 31, se casou com a modelo Abby Champion nos EUA, segundo informou o TMZ.
O que aconteceu
O ator e a modelo estavam noivos desde 2023. Segundo o portal americano, a cerimônia aconteceu às margens de um lago em Idaho, nos EUA.
Ainda conforme o site, os pais de Patrick, o também ator Arnold Schwarzenegger e a jornalista Maria Shriver, também foram à cerimônia.
O casal ainda não confirmou a oficialização da união. Recentemente, estrelaram uma campanha juntos para uma marca de grife.
Patrick Schwarzenegger chamou atenção da mídia após aparecer pelado na série "The White Lotus".