Patrick Schwarzenegger e modelo se casam nos EUA, diz site

Patrick Schwarzenegger e a modelo Abby Champion estavam noivos desde 2023 - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em Salvador

07/09/2025 18h15

Patrick Schwarzenegger, 31, se casou com a modelo Abby Champion nos EUA, segundo informou o TMZ.

O que aconteceu

O ator e a modelo estavam noivos desde 2023. Segundo o portal americano, a cerimônia aconteceu às margens de um lago em Idaho, nos EUA.

Ainda conforme o site, os pais de Patrick, o também ator Arnold Schwarzenegger e a jornalista Maria Shriver, também foram à cerimônia.

O casal ainda não confirmou a oficialização da união. Recentemente, estrelaram uma campanha juntos para uma marca de grife.

Patrick Schwarzenegger chamou atenção da mídia após aparecer pelado na série "The White Lotus".

