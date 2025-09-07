Topo

Paolla Oliveira lamenta assédio no início da carreira: 'Deixava passar'

Paolla Oliveira em entrevista no podcast Conversa Vai, Conversa Vem Imagem: Reprodução/YouTube
07/09/2025 16h57

Paolla Oliveira, 43, relembrou situações de assédio que passou no início da carreira e como se tornou intolerante a situações semelhantes hoje em dia.

O que aconteceu

Em entrevista ao podcast "Conversa Vai, Conversa Vem", do O Globo, ela relembrou o início de sua trajetória artística. Paolla ainda confessou que tinha dificuldade em enxergar esses momentos como assédio.

Passei por muita coisa no trabalho. Esse assédio moral que, de uma maneira geral, é o que mais está entre nós, e a gente deixava passar, achava que era assim. Eu pensava que a pessoa só estava falando comigo de maneira grosseira
Paolla Oliveira

Paolla também falou sobre uma situação em que uma pessoa duvidou que ela iria conseguir se destacar como atriz. " Me falaram que o máximo que eu ia chegar era fazer uma playboy. "Ah, já fez uma playboy? Ah, porque isso aí é o seu máximo, o seu auge". E eu falava: "Ah, é? Não, acho que não vou fazer".

Hoje em dia, Paolla tem uma postura diferente quando se depara com situações do tipo. "Muitas situações que hoje considero inadmissíveis. Elas estão no meio do caminho, naquelas ações que passavam batidas por nós. Então, quando a gente acaba se vendo aos olhos, nas situações contadas pelos outros... Quando as mulheres colocam várias situações bizarras, falo: "Gente, já passei por coisa parecida!". Todas nós passamos. Que bom que a gente não está mais vendada para esse tipo de coisa".

Na entrevista, Paolla também falou sobre outros assuntos, como ataques ao seu corpo, maternidade, relacionamento com Diogo Nogueira e Carnaval.

