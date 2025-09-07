Topo

Entretenimento

Pabllo Vittar se joga na plateia em show e dá susto ao cair; veja vídeo

do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

07/09/2025 13h55

Pabllo Vittar, 31, passou por um susto durante sua apresentação na sexta-feira (5) no Club Vittar, em Goiânia (GO).

O que aconteceu

Ao se jogar na plateia, esperando ser carregada pelo público, a cantora acabou caindo no chão. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que os fãs não conseguiram segurá-la, gerando preocupação entre os presentes que tentavam levantar a cantora.

Apesar do incidente, a cantora não se feriu e seguiu com o show. Logo após a queda, Pablo demonstrou bom-humor diante do ocorrido. Ontem, Pabllo compartilhou um vídeo andando de skate no Instagram, provando que saiu ilesa do acidente.

Internautas se divertiram. "Todo mundo com o celular na mão e ela confiando nos fãs", declarou um. "Eu estava lá, ela caiu em cima de mim", relatou outro. "Já que é pra tombar, tombei", ironizou um terceiro.

