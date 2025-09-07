Topo

Pabllo Vittar se joga de palco, mas plateia não a segura

07/09/2025 22h20

Pabllo Vittar chamou atenção por conta de um vídeo em que aparece pulando em direção a uma multidão, mas indo ao chão. O fato ocorreu durante apresentação na casa de shows Roxy, em Goiânia, na sexta-feira, 5.

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que a cantora girou sua cabeça e rodou seu cabelo em alta velocidade por diversas vezes antes de decidir pular em direção à plateia, virando-se de costas.

Pego de surpresa, a maior parte do público não conseguiu segurá-la. Cerca de 10 segundos depois, Pabllo reapareceu sorridente e contou com a ajuda de seguranças para subir de volta ao palco.

A cantora seguiu normalmente com o show. Até o momento, Pabllo Vittar não se manifestou sobre o ocorrido. Assista a outro ângulo do momento abaixo.

