O spin-off de Bruna Marquezine e João Gui? Fernanda Soares reage

do UOL

De Splash, em São Paulo

07/09/2025 05h30

Bruna Marquezine e João Guilherme foram vistos juntos em um restaurante na Gávea, no Rio de Janeiro. O encontro chamou atenção porque o casal havia terminado o namoro em fevereiro e vinha sustentando uma relação descrita como uma "amizade madura".

Desta vez, no entanto, o clima foi diferente: eles dividiram mesa com uma amiga em comum, usavam anéis discretos no mesmo dedo e deixaram o local no mesmo carro. Os registros reacenderam especulações sobre uma possível reconciliação.

A jornalista Fernanda Braz Soares, do canal Hollywood Forever TV, analisou o encontro em vídeo para Splash. Para ela, a situação divide opiniões: "Tem gente chamando de recaída, outros de rebranding do casal. Eu só digo: não é revival, é spin-off."

Fernanda Braz Soares explica fofocas da semana

A jornalista Fernanda Braz Soares, do canal Hollywood Forever TV, comanda o quadro para reagir às notícias dos famosos que repercutiram na semana.

Em vídeos no UOL Flash, Instagram, TikTok e YouTube de Splash, Fernanda traz informações e opiniões bem-humoradas sobre os acontecimentos recentes das celebridades nacionais e internacionais.

Assista às sextas-feiras, nos canais de Splash, a edição completa com as fofocas da semana.

