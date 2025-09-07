Topo

Nicole Kidman paga R$ 470 mil mensais por mansão em que músico morreu

Nicole Kidman aluga mansão com passado sombrio - Matt Winkelmeyer/WireImage
Nicole Kidman aluga mansão com passado sombrio Imagem: Matt Winkelmeyer/WireImage
Nicole Kidman, 58, alugou uma mansão em Londres, na Inglaterra, com um passado sombrio, para viver enquanto grava o filme "Da Magia à Sedução", previsto para setembro de 2026.

O que aconteceu

A atriz não se importou com o fato da propriedade contar com um histórico de morte. Localizada perto de Hampstead Heath, a mansão pertence ao cantor britânico Boy George.

Em 1986, o músico norte-americano Michael Rudetsky foi encontrado morto na sala do local, aos 27 anos de idade. O artista havia chegado há alguns dias na cidade, justamente para trabalhar com Boy George, quando morreu por overdose de heroína.

Buscando conforto durante sua temporada em Londres, Nicole fechou um contrato de aluguel de 65 mil libras por mês (equivalente à R$ 470 mil). As informações são do jornal Daily Mail.

A propriedade conta com cinco quartos, cinco banheiros, um cinema, terraço e sala de meditação. "Se você deixar de lado o que deve ter acontecido naquela casa ao longo dos anos, ela é deslumbrante, fica em um lugar lindo e tem muito espaço", afirmou uma fonte ao veículo britânico.

